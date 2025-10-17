خسارت تندباد به باغات سیب مهاباد/ این خسارت مشمول بیمه نمی شود

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ هدایت عبدولی با اشاره به اینکه هم اکنون فصل برداشت سیب از باغات این شهرستان آغاز شده است، اظهار کرد: وزش تندباد در این فصل باعث ریزش محصول باغات سیب میشود و سیب درجه یک را به درجه ۲ و زیردرختی تبدیل میکند.
او افزود: ریزش میوه بر اثر وزش باد باعث خسارت به محصول شده و این میوه تنها به عنوان محصول زیردرختی و به منظور استفاده در کارخانهها تولید آبمیوه و کنسانتره قابلیت استفاده دارد و با توجه به قیمت پایین آن باغداران را متضرر میسازد.
عبدولی ادامه داد: امسال به دلیل بروز تگرگ و سرمازدگی بهاره، میزان برداشت سیب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر شده و پیشبینی میشود که حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تُن سیب از باغات این شهرستان برداشت شود.
مسوول واحد باغبانی مهاباد گفت: با توجه به اینکه خسارت ناشی از وزش باد در باغات سیب مشمول بیمه محصولات کشاورزی نمیشود و زیان این خسارت تنها متوجه باغداران و تبدیل سیبهای درجه یک به سیب صنعتی است، لذا به باغداران توصیه می شود برای جلوگیری از ریزش محصول در اولین فرصت، کار برداشت سیب را انجام دهند تا از خسارتهای احتمالی مانند وزش باد بکاهند
او اظهار کرد: تاکنون نتایج بررسی کارشناسان مراکز جهادکشاورزی جمعبندی نشده و میزان دقیق ریالی خسارت وارد شده به باغات تعیین نشده است.
او با بیان اینکه مهاباد قطب تولید سیب منطقه است، افزود: در این شهرستان حدود ٨هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که هفت هزار و ۴۷۰ هکتار آن بارور بوده و پیشبینی میشود امسال به طور میانگین، ۱۶ تن در هر هکتار سیب برداشت شود.
مسوول واحد باغبانی مهاباد گفت: سیب تولیدی در ارقام مختلف، بهویژه «رد» و «گلدن» و برخی ارقام خارجی است که به دلیل کیفیت مطلوب، قابلیت انبارداری و حمل و نقل به بازارهای داخلی و خارجی را دارد.
