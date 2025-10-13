وزش تندباد در مهاباد/ سرعت باد به ٦٠ کیلومتر در ساعت رسید

به گزارش کردپرس، اردلان محمدپوز اظهار کرد: وزش باد از بامداد امروز در مهاباد آغاز شده و علاوه بر این شهرستان، مناطق جنوبی آذربایجانغربی از جمله سردشت، بوکان و پیرانشهر را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
او افزود: این پدیده که بهدلیل نفوذ جریانات ناپایدار غربی و تغییرات فشار هوا در منطقه رخ داده است، موجب کاهش دید افقی و افزایش گرد و غبار در سطح شهرستان شده و انتظار میرود تا اواخر امشب از شدت آن کاسته شود.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد با اشاره به اینکه گرد و غبار حاصل از وزش باد تا فردا بعدازظهر در منطقه باقی خواهد ماند، توصیه کرد که شهروندان، بهویژه افراد دارای بیماریهای تنفسی، از ترددهای غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند.
محمدپور در پایان به ایرنا گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای هوا در مهاباد بهترتیب ۱۳ و ۲۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است و انتظار میرود در روزهای آتی نیز تغییر محسوسی در دمای هوا رخ ندهد.
