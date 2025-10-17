صدور کیفرخواست دومین پرونده قاچاق طلا در ارومیه

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر اظهار کرد: با گزارش اداره کل اطلاعات استان و پشتیبانی جامعه اطلاعاتی استان مبنی قاچاق سازمان یافته طلا از مرز سرو پرونده قضایی تشکیل شد.

او افزود: تحقیقات مقدماتی ویژه بازپرس رسیدگی کننده انجام و در این پرونده برای ۶ نفر به اتهام عضویت در باند سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کیفرخواست صادر شد که در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: طلاهای قاچاق از گمرک سرو به مقصد کشور همسایه قاچاق می‌شد و متهمین طلاها را به صورت جاسازی حرفه‌ای در وسائل نقلیه متعدد از گمرک به سمت کشور همسایه منتقل می‌کردند.

او با اشاره به صدور حکم دیگر پرونده قاچاق طلای سازمان یافته در محاکم ماکو به میزان 2 تن در هفته گذشته بیان کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری موثر دیگر نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی اجازه نخواهد داد ثروت مملکت و طلا که جزء پشتوانه‌های ملی و استراتژیک است از کشور خارج شود.