صدور حکم پرونده قاچاق ۲ هزار کیلوگرم طلا در ماکو

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی گفت: در این پرونده ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میزان ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار بازداشت و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شده‌اند.

وی افزود: بازپرس پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از انجام مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده‌اند.