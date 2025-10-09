۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۸

صدور حکم پرونده قاچاق ۲ هزار کیلوگرم طلا در ماکو

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده قاچاق طلا با جزای نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی گفت: در این پرونده ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میزان ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار بازداشت و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شده‌اند.

وی افزود: بازپرس پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از انجام مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

