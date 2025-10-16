پایان دور باطل شکایات «پویا زرکان آقدره» از خبرگزاری «کردپرس»

کرد پرس- شرکت پویا زرکان(معدن طلای آقدره تکاب) در ٢ سال گذشته بارها با عناوین مختلف از خبرگزاری کردپرس در محاکم قضایی متعدد در تهران، کردستان و آذربایجان غربی و حتی دیوان عالی کشور شکایت کرده و سعی کرده صدای حق و حقانیت و مظلومیت مردم محروم تکاب را خاموش کند، اما کردپرس با تعهد به رسالت خبری خویش قدم در راهی نهاد تا صدای مردم، روستایان، کارگران معادن، محیط زیست و آثار تاریخی منطقه زرخیز تکاب باشد.

در این مسیر نیز شکایات متعدد و جلسات دادگاهی نتوانست این خبرگزاری مردمی را از هدف واقعی اش دور سازد و تلاش کرد تا حصول نتیجه همواره در کنار مردم و در جبهه حق خواهی قرار بگیرد.

اکنون پس از دو سال شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در کشور، رای به برائت خبرگزاری کردپرس و خبرنگار این خبرگزاری در آذربایجان غربی داده و اعلام کرده؛ «فرجام خواهی شرکت پویا زرکان آقدره صدور حکم بر برائت متهمان جناب آقای محمد هادی فر و خانم تانیا شعفی بابت نشر اکاذیب وارد نمی‌باشد، لذا با بررسی اوراق پرونده و اینکه فرجام‌خواه و وکیل ایشان اعتراض موجه و موثری که موجبات خدشه بر اساس رای یا نقض آن را فراهم آورد به عمل نیاورد و رای دادگاه نیز بر اساس قانون و مدارک موجود در پروانه صادر گردیده و از لحاظ رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز ایراد موثر و قابل توجهی ملاحظه نمی‌گردد، بنابراین ضمن رد فرجام خواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد».

دیوان عالی کشور همچنین اعلام کرده با توجه به مدارک و مستندات موجود ارائه شده توسط خبرگزاری کردپرس، اتهام نشر اکاذیب که از سوی شرکت پویازرکان اقدره به این خبرگزاری وارد شده، رد می شود.

در واقع اخبار و گزارش های درج شده در این خبرگزاری جهت شفاف سازی، مطالبه گری عمومی، جلوگیری از ضررهای بیشتر و ورود نهادهای نظارتی به موضوع مورد اختلاف بر اساس رسالت مطبوعاتی خویش بوده است.

اکنون با توجه به برائت خبرگزاری کردپرس از اتهامات وارده، انتظار می رود سازمان بازرسی و قوه قضاییه و اداره کل دادگستری آذربایجان غربی به صورت ویژه به مسئله معدن طلای آقدره تکاب و مصائب و مشکلاتی که این معدن در منطقه ایجاد کرده، ورود کنند و از جان و مال و بیت المال در برابر اصحاب زر و تزویر دفاع نمایند.

خبرگزاری کردپرس در پایان از مطالبه گران جهادی تکاب که در این مسیر یار و یاور خبرگزاری بوده تشکر کرده و امید است حق به حق دار برسد/.