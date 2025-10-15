کردستانی ها ۸۱ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: براساس تعهد، برنامه ریزی امسال، جمع آوری ۹۰ میلیارد تومان زکات در سطح استان کردستان بوده است.

وی افزود: با برگزاری جلسات مختلف و برنامه ریزی صورت گرفته به ریاست نماینده ولی فقیه تاکنون ۸۱ میلیارد تومان زکات در سطح استان کردستان جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان اظهار کرد: از این مبلغ ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و به مقدار ۶ درصد در اختیار دبیرخانه شورای زکات قرار گرفته است.

طوسی ادامه داد: این نهاد نیز با هم افزایی، این مقدار زکات را در زمینه کمک به تحصیل، درمان، مسکن و معیشت مددجویان هزینه کرده و ۴ هزار و ۸۰۰ مددجو از آن بهره مند شده اند.

وی یادآور شد: ۷۶ میلیارد زکات نیز توسط مبلغین، عاملین، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و دستگاه های عضو شورای زکات جمع آوری شده که توسط معتمدین در همان محل جمع آوری شده برای نیازمندان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان با بیان اینکه استان کردستان جزو استان های برتر در زمینه پرداخت زکات بوده است، بیان کرد: در زمینه پرداخت زکات تاکنون ۴۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.