متخلفان صنفی و غیرصنفی در کردستان ۳۶ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری، در مجموع یک هزار و ۶۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شد.

وی با بیان اینکه در نتیجه این بازرسی ها ۱۵۰ مورد تخلف شناسایی و ۱۳۴ پرونده برای متخلفان تشکیل شد، افزود: بیشترین تخلفات کشف شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان همچنین با اشاره به نقش گزارش های مردمی در کشف تخلفات، اظهار کرد: از طریق ستاد خبری ادارات صمت شهرستان های استان تاکنون ۱۰۴ گزارش مردمی دریافت شده که پس از بررسی، ۲۱ مورد تخلف محرز و پرونده آن ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سردارزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اطلاع دهند تا بازرسان در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری لازم را انجام دهند.