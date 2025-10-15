افزایش ۲۰ درصدی عملکرد اداره کل استاندارد کردستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری در نشست خبری با رسانه ها ضمن تشریح عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، گفت: در مأموریت نخست که مربوط به استانداردسازی است، اداره کل استان در نیمه اول سال موفق به آموزش بیش از ۲۰۰ مدیر کنترل کیفیت واحدهای تولیدی شد و بیش از ۳ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان برگزار کرد.

وی افزود: در حوزه اندازه شناسی نیز حدود هزار دستگاه سنجش سبک در مراکز عرضه و ۳۰۰ دستگاه سنجش ثابت مورد آزمون قرار گرفته اند و همچنین ۶۲۰ نازل سوخت مایع و CNG در سطح استان آزمون شدند.

مدیرکل استاندارد استان کردستان در ادامه با اشاره به طرح پیش بسته بندی، اظهار کرد: در این طرح حدود ۱۴۰۰ نمونه از محصولات تولیدی استان های مختلف در بازار کردستان آزمون شد و نتایج به استان های مربوطه اعلام شد.

سحری با بیان اینکه این اداره کل ۳۰ آزمایشگاه همکار و شرکت بازرسی فعال دارد، ادامه داد: این مراکز بازوی کمکی اداره کل در حوزه آزمون فرآورده ها، بازرسی آسانسورها و شهربازی ها هستند.

وی درباره مأموریت ارزیابی انطباق نیز، بیان کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد و در همین مدت بیش از ۱۵۰۰ مورد بازرسی و حدود ۱۱۰ نمونه برداری از واحدهای تولیدی انجام گرفت.

مدیرکل استاندارد استان کردستان با اشاره به نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی، یادآور شد: در این مدت ۲۵۰ کالای وارداتی و ۱۰۰ کالای صادراتی ارزیابی شدند که در صورت انطباق با استانداردها مجوز ترخیص یا صادرات صادر شده است.

سحری گفت: واحدهایی که دارای پروانه استاندارد معتبر هستند، می توانند بدون نیاز به ارزیابی مجدد، فرآورده های خود را صادر کنند که این امر به توسعه صادرات استان کمک می کند.

آسانسورها زیر ذره بین استاندارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایمنی آسانسورها، اظهار کرد: در حال حاضر پنج شرکت بازرسی فعال در استان داریم که پس از ثبت درخواست در سامانه، وظیفه بازرسی آسانسورها را بر عهده دارند.

مدیرکل استاندارد استان کردستان افزود: اگر آسانسوری بدون درخواست رسمی و بدون گواهی ایمنی راه اندازی شود، مسئولیت هرگونه حادثه بر عهده نصاب خواهد بود.

سحری ادامه داد: متأسفانه برخی مالکان پس از انقضای اعتبار گواهینامه اولیه، نسبت به بازرسی ادواری اقدام نمی کنند که این امر می تواند خطرآفرین باشد.

راه اندازی آزمایشگاه در مرز باشماق

وی از راه اندازی آزمایشگاه استاندارد در مرز باشماق مریوان خبر داد و بیان کرد: ساختمان و تجهیزات این آزمایشگاه آماده شده و ۳۰ درصد تجهیزات آن تحویل داده شده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان یادآور شد: امیدواریم تا آبان ماه به بهره برداری برسد تا آزمون لوازم خانگی سبک در داخل استان انجام شود و دیگر نیازی به ارسال نمونه ها به استان های دیگر نباشد.

همکاری با واحدهای تولیدی و شرکت های دانش بنیان

سحری گفت: در تلاش هستیم آزمایشگاه های کنترل کیفیت را در واحدهای تولیدی راه اندازی کنیم تا مدیر کنترل کیفیت بتواند فرآیند تولید را در محل کنترل کند.

وی اظهار کرد: همچنین آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان برای ایجاد آزمایشگاه های همکار در حوزه مواد غذایی و صنایع نو هستیم.

مدیرکل استاندارد استان کردستان با اشاره به شعار سال مبنی بر تحقق اهداف کیفی و مشارکت عمومی، افزود: مردم باید مطالبه گر کیفیت و استاندارد باشند و از شهروندان می خواهیم هنگام خرید کالا به برچسب استاندارد و کد ۱۰ رقمی آن توجه کنند و از طریق سامانه پیامکی ۱۵۱۷ از اصالت علامت استاندارد اطمینان یابند.