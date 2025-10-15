ایجاد آزمایشگاه هوش مصنوعی زبان کردی در اقلیم کردستان به نام رئیس سابق سیا

به گزارش کردپرس به نقل از پلاتفرم رسانه ای 964+ ، مسئولان دانشگاه آمریکایی سلیمانیه اعلام کردند تمرکز این مرکز بر آموزش، بهداشت و خدمات عمومی است و قصد دارد نخستین مدل زبانی بزرگ کردی را برای کاربردهای مختلف منطقه‌ای توسعه دهد. آزمایشگاه پترایوس همچنین به عنوان یک هاب پژوهشی و آموزشی برای همکاری با صنعت و نهادهای دولتی عمل خواهد کرد.

پتریوس در این باره به این پلاتفرم رسانه ای گفت: «این اقدام فوق‌العاده است و توسعه نخستین مدل زبانی بزرگ کردی می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصاد و دولت منطقه‌ای کردستان کمک کند.» او همچنین به استفاده شخصی خود از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت عامل هوش مصنوعی او با نام «آرگوس» هر روز وب را بررسی و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی ارائه می‌دهد.

مسئولان دانشگاه افزودند که این آزمایشگاه دانشجویان و پژوهشگران را با کارشناسان و سازمان‌ها در سراسر منطقه کردستان عراق و فراتر از آن مرتبط می‌کند تا آموزش دانشگاهی با کاربردهای عملی هوش مصنوعی پیوند یابد.