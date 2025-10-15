تحرکات جدید آمریکا و روسیه در سوریه

به گزارش کردپرس، نهاد ناظر بر تحولات سوریه از دو تحول هم‌زمان در شمال و غرب سوریه خبر داده‌ که بیانگر تشدید رقابت میدانی میان ایالات متحده و روسیه در این کشور است.

در شمال شرق سوریه، یک هواپیمای باری ائتلاف بین‌المللی حامل نیروهای آمریکایی و تجهیزات لجستیکی در پایگاه خرب الجیر در حومه رمیلان (استان حسکه) فرود آمده است. به گفته منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این اقدام در چارچوب تلاش‌های مستمر نیروهای ائتلاف برای تحکیم حضور نظامی خود در خاک سوریه صورت گرفته است.

پیش‌تر، در تاریخ ۲۹ سپتامبر نیز ۲۵ کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی از اقلیم کردستان عراق از طریق گذرگاه «الولید» وارد خاک سوریه شده و به پایگاه قصرک در حومه حسکه منتقل شده بودند. به گفته منابع میدانی، این روند بخشی از سیاست جدید ائتلاف برای بازسازی و تقویت زیرساخت‌های نظامی در شمال‌شرق سوریه است.

در مقابل، در غرب کشور، یک کاروان بزرگ نظامی روسیه نیز شامل حدود ۵۰ کامیون حامل تجهیزات سنگین، تانکر سوخت و کاروان‌های پشتیبانی از پایگاه دریایی طرطوس وارد پایگاه هوایی حمیمیم در حومه لاذقیه شده است. این پنجمین کاروان روسی است که از ابتدای ماه اکتبر در خاک سوریه جابجا شده است.

منابع دیده‌بان سوریه تأکید کرده‌اند که در ماه‌های اخیر، فعالیت‌های نظامی روسیه در سواحل مدیترانه سوریه به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در مرداد ماه نیز جنگنده‌ها و بالگردهای روسی بر فراز شهر طرطوس به پرواز درآمده بودند و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین پهپاد ناشناس را در این منطقه سرنگون کردند.