ادامه رفتارهای تحقیرآمیز نیروهای دولتی سوریه با کردهای حلب

به گزارش کردپرس، منابع دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داده‌اند که نیروهای وابسته به دستگاه امنیت عمومی دولت موقت سوریه همچنان به آزار و اذیت غیرنظامیان کُرد در شهر حلب، به‌ویژه در ایست‌های بازرسی مستقر در حاشیه محله‌های الشیخ مقصود و الاشرفیه ادامه می‌دهند.

طبق این گزارش، مأموران امنیتی وسایل شخصی شهروندان — از جمله تلفن‌های همراه زنان و جوانان — را بازرسی می‌کنند و با آن‌ها رفتارهایی تحقیرآمیز و تحریک‌آمیز دارند. این اقدامات از ۶ اکتبر تاکنون ادامه داشته و موجب خشم، اضطراب و ترس میان ساکنان این دو محله شده است.

این در حالی است که چندی پیش، تفاهم‌نامه‌ای برای کاهش تنش میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه در دمشق امضا شده بود. اما به‌رغم این توافق، وضعیت امنیتی در محله‌های کردنشین حلب همچنان شکننده باقی مانده است.

ادامه آزار شهروندان کرد در حلب در واقع بازتابی از بی‌اعتمادی متقابل میان دولت دمشق و ساختارهای محلی کردها است. محله‌های الشیخ مقصود و الاشرفیه از معدود مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در داخل شهر حلب‌اند و به‌نوعی «حوزه نفوذ مشترک» میان دولت مرکزی و نهادهای کردی به شمار می‌آیند.

چنین رفتارهایی، هم‌زمان با دیدارهای میان مظلوم عبدی و احمد الشرع برای ادغام نیروهای نظامی کرد در وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه، می‌تواند به‌منزلهٔ فشار میدانی دولت بر ساختارهای خودگردان کردی تفسیر شود، که هدف آن، وادار کردن کردها به پذیرش شرایطی محدودتر در روند ادغام و کاهش سطح خودگردانی آنان است.

به گفتهٔ منابع محلی، اگرچه توافق‌های سیاسی اخیر میان دمشق و SDF نشانه‌ای از حرکت به‌سوی آشتی ملی تلقی می‌شود، اما تداوم این رفتارها در حلب ممکن است بار دیگر فضای بی‌اعتمادی و تنش قومی را در مناطق شمالی سوریه احیا کند — موضوعی که می‌تواند بر گفت‌وگوهای سیاسی آینده نیز سایه بیفکند.