افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت گاز خورمور توسط دانا گاز و کرسنت پترولیوم

به گزارش کردپرس، پروژه KM۲۵۰ که هشت ماه زودتر از موعد مقرر تحویل داده شد، ۲۵۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز (MMscf/d) به ظرفیت جدید فرآوری گاز اضافه می‌کند و کل تولید خورمور را به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش می‌دهد.

کردستان ۲۴ نوشت: انتظار می‌رود این توسعه ۱.۱ میلیارد دلاری، ظرفیت تولید برق و توسعه صنعتی عراق را به طور قابل توجهی افزایش دهد و از پروژه روشنایی دولت اقلیم کردستان برای دستیابی به تامین ۲۴ ساعته برق حمایت کند.

این پروژه که از طریق بانک شارجه، شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده (DFC) و درآمد حاصل از اوراق قرضه ۳۵۰ میلیون دلاری پرل پترولیوم که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، تامین مالی شده است، به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های توسعه‌ زیرساخت انرژی بخش خصوصی عراق شناخته می‌شود.

این پروژه بیش از ۱۰۰۰۰ کارگر را استخدام کرد، بیش از ۶۰۰۰ تن فولاد به کار گرفت و در طول ساخت و ساز ۶.۲ میلیون نفر - ساعت کار انجام داد.

مجید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم و مدیرعامل هیئت مدیره دانا گاز، تحویل زودهنگام را «یک دستاورد مهم» خواند و بر تعهد بلندمدت شرکت‌ها به اقلیم کردستان و نقش آنها در «آزادسازی منابع عظیم انرژی، ایجاد شغل و ارائه انرژی پاک‌تر و قابل اعتمادتر» تاکید کرد.

او از دولت اقلیم کردستان و مقامات محلی به خاطر «حمایت و همکاری قوی» آنها تقدیر کرد و از ریچارد هال، مدیرعامل دانا گاز، برای پیشبرد تکمیل پروژه پیش از موعد مقرر، قدردانی کرد.

هال تکمیل زودهنگام را «یک نقطه عطف بزرگ» برای دانا گاز توصیف کرد و خاطرنشان کرد که نظارت مستقیم عملیاتی به تسریع تحویل کمک کرده است.

وی گفت:«ظرفیت اضافی، مشخصات تولید ما را تقویت می‌کند و انتظار می‌رود درآمد سالانه قابل توجهی را به همراه داشته باشد و در عین حال هدف اقلیم برای برق‌رسانی ۲۴ ساعته را پیش ببرد.»

تاسیسات KM۲۵۰ فناوری پیشرفته، از جمله نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، کمپرسورهای با راندمان بالا و سیستم‌های بهبود یافته برای حذف گوگرد و آلاینده‌ها را برای افزایش راندمان عملیاتی و کاهش اثرات زیست‌محیطی ادغام می‌کند.

این تاسیسات روزانه ۷۰۰۰ بشکه میعانات گازی و ۴۶۰ تن LPG اضافی تولید خواهد کرد که به ترتیب مکمل تولیدات فعلی ۱۵۲۰۰ بشکه در روز و ۱۰۷۰ تن در روز خواهد بود.

در اوایل سال جاری، میدان گازی خورمور و چندین میدان نفتی، مورد حملات پهپادی قرار گرفتند و باعث اختلالات عملیاتی و افزایش نگرانی‌های امنیتی در منطقه شدند.

این حملات که تاسیسات تحت مدیریت کنسرسیوم پرل پترولیوم را هدف قرار دادند، باعث شد دانا گاز و کرسنت پترولیوم به طور موقت عملیات خود را متوقف کرده و با دولت اقلیم کردستان و نیروهای امنیتی محلی برای افزایش حفاظت از سایت و پرسنل حفاظتی، هماهنگی نزدیکی داشته باشند.

با راه‌اندازی ظرفیت جدید، دانا گاز و کرسنت پترولیوم قصد دارند مرحله بعدی توسعه را پیش ببرند - گسترش بیشتر میدان خورمور و پیشرفت کار در چمچمال برای آزادسازی منابع گازی بیشتر برای منطقه و عراق.

پرل پترولیوم، کنسرسیومی که خورمور را اداره می‌کند، دانا گاز و کرسنت پترولیوم را به عنوان اپراتورهای مشترک با ۳۵ درصد سهام هر کدام، در کنار شرکای OMV، MOL و RWE، در بر می‌گیرد.

این کنسرسیوم گاز چهار نیروگاه در سراسر اقلیم کردستان را تامین می‌کند و بیش از ۸۰ درصد از نیازهای برق اقلیم را تامین می‌کند و به بیش از شش میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد.

شرکت پرل پترولیوم از طریق عملیات گاز طبیعی پاک خود، به جلوگیری از انتشار بیش از ۵۹ میلیون تن دی اکسید کربن کمک کرده و در سال ۲۰۲۴ به کاهش ۲۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یافته و یکی از کمترین میزان انتشار کربن را در این صنعت حفظ کرده است.

شرکت دانا گاز، که دفتر مرکزی آن در شارجه است، اولین شرکت گاز طبیعی بخش خصوصی در خاورمیانه است که در امارات متحده عربی، مصر و اقلیم کردستان فعالیت دارد.

شرکت کرسنت پترولیوم، بزرگترین سهامدار آن، قدیمی‌ترین شرکت بالادستی خصوصی خاورمیانه است که بیش از ۵۰ سال سابقه در عملیات انرژی بین‌المللی دارد.