به گزارش کرد پرس، فرزاد خاکی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان با اشاره به اجرای برنامههای هفته پارالمپیک و تربیتبدنی، گفت: با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار کردستان، ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سالن ۶ هزار نفری سنندج جذب و هزینه شد؛ قرارداد جدید پروژه با مبلغ ۴۳ میلیارد تومان بسته شده و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، در ۲ هفته آینده این مجموعه تحویل جامعه ورزشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروژه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود، افزود: تحویلنگرفتن سالن از شرکت توسعه باعث عقبماندگی پروژه شده بود، اما امسال با مجوز ترک تشریفات و تغییر مشاور فنی، روند کار تسریع شد. بخشی از کارهای بیرونی سالن نیز تا پایان قرارداد پیمانکار تکمیل میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از وجود ۴۸ پروژه نیمهتمام ورزشی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۱۷ تا ۱۸ پروژه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای تکمیل آنها حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ بخشی از این منابع از محل اعتبارات ملی و بخشی نیز از طریق مشارکت بخش خصوصی و ماده ۲۷ تأمین خواهد شد.
خاکی با اشاره به سیاستهای جدید در واگذاری اماکن ورزشی، ادامه داد: ۵ پروژه تاکنون از طریق مزایده واگذار شده و ۲ پروژه دیگر در مرحله واگذاری است و همچنین ۱۰ مکان ورزشی در کمیسیون فرعی آماده بررسی برای ورود به کمیسیون اصلی و تصویب نهایی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای هفته تربیت بدنی، یادآور شد: از ۲۶ مهر تا دوم آبان، بیش از ۴۵۰ برنامه ورزشی در سطح استان برگزار میشود که ۳۶ برنامه آن در سطح استانی است؛ این برنامهها شامل همایشها، جشنوارهها، مسابقات ورزشی و افتتاح چند پروژه عمرانی در شهرستانها خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از میزبانی استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد و بیان کرد: کاروان ورزشی کردستان با ۵۱۰ ورزشکار در ۲۷ رشته شرکت میکند و تلاش شده با وجود محدودیت منابع، حمایت مالی و تدارکاتی لازم از تیمها انجام شود.
خاکی با اشاره به وضعیت ورزش قهرمانی استان، گفت: متأسفانه بیش از ۲۰ سال است ورزشکار المپیکی نداشتیم؛ در دوره گذشته آسیایی تنها دو مربی اعزام شدند و اکنون حدود ۱۰ تا ۱۲ ورزشکار استان در اردوی تیم ملی هستند و امیدواریم در بازیهای آسیایی ناگویا نمایندگان بیشتری داشته باشیم.
وی اظهار کرد: برای حمایت از ورزشکاران نخبه، پرداخت حقوق ماهیانه تا پایان رقابتها پیشبینی شده و در کنار آن تجهیز پایگاه قهرمانی استان با وسایل سنجش و تست پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ضرورت جوانگرایی در مدیریت هیئتهای ورزشی، افزود: برخی از رؤسای هیئتها بیش از ۲ دهه در سمت خود باقی ماندهاند که این امر مانع پویایی ورزش استان است و از آنها خواستهایم عرصه را به نیروهای تازهنفس واگذار کنند تا با ایدههای نو، ورزش کردستان مسیر پیشرفت را طی کند.
خاکی در ادامه این نشست در پاسخ به خبرنگار کرد پرس، در خصوص آخرین وضعیت انتخابات هیئت فوتبال استان کردستان که سال گذشته برگزار شد و با حواشی بسیاری مواجه شد، بیان کرد: این انتخابات از چند جنبه با تخلفاتی مواجه بوده و همین مسئله باعث ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.
وی ادامه داد: اولین تخلف در برگزاری این مجمع، عدم حضور مدیرکل ورزش و جوانان وقت در مجمع بوده، دوم باید ۲۴ نفر در مجمع حضور میداشتند که تنها ۱۸ نفر حضور داشتند و سوم هم اینکه پس از رای گیری به جای ۱۸ برگه تعرفه ۱۷ برگه وجود داشته که به همین دلایل انتخابات باید باطل میشد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان یادآور شد: سازمان بازرسی کل استان کردستان به این موضوع ورود کرده و تخلفات را به فدراسیون فوتبال اعلام کرده و در حال حاضر نیز همچنان پرونده این انتخابات در دستگاه های نظارتی باز است و ما منتظر رای نهایی در رابطه با این انتخابات هستیم.
