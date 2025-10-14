سرانه تخت بیمارستانی در مهاباد کمتر از استاندارد است

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ توفیق جانه اظهار کرد: هماکنون سرانه تخت بیمارستانی در مهاباد ۱.۵ تخت به ازای هر یکهزار نفر است، در حالی که استانداردها این عدد را ۱.۸ تخت پیشبینی کردهاند.
او افزود: این کمبود در حالی است که بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد، مرکزی درمانی برای جنوب استان به شمار میرود و بیماران از شهرهای سردشت، پیرانشهر و اشنویه نیز برای درمان به این بیمارستان اعزام میشوند.
مدیر داخلی بیمارستان مهاباد تصریح کرد: برای جبران کمبود سرانه تخت، بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و بیمارستان ۹۶ تختخوابی تامین اجتماعی در حال ساخت است و پس از تکمیل، این سرانه افزایش خواهد یافت.
او ادامه داد: هماکنون چند طرح توسعهای در بیمارستان در حال اجراست، از جمله اضافه کردن بخش مراقبتهای ویژه و بازسازی دو بخش داخلی که میتواند رفاه حال بیماران را بهبود بخشد.
جانه همچنین خبر داد: مصوبه راهاندازی دستگاه اسکن قلب اخذ شده و با نصب این دستگاه، امکان انجام عمل جراحی قلب برای نخستین بار در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد فراهم خواهد شد.
مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی مهاباد گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع، ۳۴ هزار ۳۰۴ نفر به بخش اورژانس این بیمارستان مراجعه کردند و ۱۰ هزار و ۳۹۹ نفر نیز در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی مهاباد بستری شدند.
به گزارش کردپرس، اخیرا فرماندار ویژه مهاباد با انتقاد از جامعه پزشکی مهاباد گفته است: بیمارستان امام خمینی مهاباد حدود ٣سال است بدون رئیس اداره میشود و هنوز هیچکدام از پزشکان این شهر مسئولیت اداره بیمارستان را نپذیرفتهاند.
نظر شما