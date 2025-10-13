فرماندار: بیمارستان مهاباد ٣ سال است بدون رئیس اداره می شود

به گزارش کردپرس، از فرمانداری؛ محمدصادق امیرعشایری امروز دوشنبه در آیین کلنگ زنی توسعه بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد با بیان اینکه فاز نخست پروژه بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد به پایان رسیده، افزود: تاکنون کل طرح ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
او با اشاره به رفع موانع مربوط به ماده ۲۳ این پروژه افزود: با تخصیص ردیف بودجه مستقل، مناقصه فاز دوم و نهایی این بیمارستان بهزودی برگزار میشود.
فرماندار ویژه مهاباد ادامه داد: در این مناقصه ۱۶ پیمانکار شرکت کردهاند که در نهایت چهار پیمانکار به مرحله نهایی معرفی و یکی از آنها توسط کمیسیون مربوطه انتخاب خواهد شد.
امیرعشایری همچنین با انتقاد از جامعه پزشکی مهاباد اظهار کرد: بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد حدود سه سال است بدون رئیس اداره میشود؛ در حالی که این شهرستان بیش از ۲۰۰ پزشک عمومی، متخصص و فوقتخصص دارد، اما هنوز هیچکدام مسئولیت اداره بیمارستان را نپذیرفتهاند.
او در ادامه با اشاره به آغاز ساخت بخش جدید مراقبتهای ویژه (ICU) در بیمارستان امام خمینی(ره) گفت: ایجاد زیرساختهای درمانی از وظایف دولت است اما در مهاباد، خیرین سلامت با حس مسئولیت اجتماعی وارد عمل شدهاند که جای تقدیر دارد.
