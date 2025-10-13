فرماندار: بیمارستان مهاباد ٣ سال است بدون رئیس اداره می شود

او با اشاره به رفع موانع مربوط به ماده ۲۳ این پروژه افزود: با تخصیص ردیف بودجه مستقل، مناقصه فاز دوم و نهایی این بیمارستان به‌زودی برگزار می‌شود.

فرماندار ویژه مهاباد ادامه داد: در این مناقصه ۱۶ پیمانکار شرکت کرده‌اند که در نهایت چهار پیمانکار به مرحله نهایی معرفی و یکی از آنها توسط کمیسیون مربوطه انتخاب خواهد شد.

امیرعشایری همچنین با انتقاد از جامعه پزشکی مهاباد اظهار کرد: بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد حدود سه سال است بدون رئیس اداره می‌شود؛ در حالی که این شهرستان بیش از ۲۰۰ پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص دارد، اما هنوز هیچ‌کدام مسئولیت اداره بیمارستان را نپذیرفته‌اند.

او در ادامه با اشاره به آغاز ساخت بخش جدید مراقبت‌های ویژه (ICU) در بیمارستان امام خمینی(ره) گفت: ایجاد زیرساخت‌های درمانی از وظایف دولت است اما در مهاباد، خیرین سلامت با حس مسئولیت اجتماعی وارد عمل شده‌اند که جای تقدیر دارد.