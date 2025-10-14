دولت باغچه لی: انسان خردمند کسی است که بر اساس بیانیه اوجالان حرکت کند!

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، در سخنرانیاش در نشست گروه پارلمانی حزب، با اشاره به ارزیابی تحولات روند جاری گفت: «هدف مسیری که در آن پیش میرویم، هدفی اخلاقی است و لازم است سیاست در این زمینه مشترک و همنظر باشد.» او افزود که تلاش دارند کارهای مربوط به این روند را به «تفاهم» گره بزنند و مجدداً بر «ماهیت اخلاقی» این هدف تأکید کرد.
باغچه لی با بیان اینکه میتوان «تنشهای مزمن و دیرینه» را با ظرفیتهای سیاسی، معنوی، فرهنگی و فکری برطرف کرد، گفت: «تلاشهای ما در این جهت است. باید در برابر دستکاریهای ایدئولوژیک مقاومت کنیم و در برابر پیشداوریهایی که پیوسته زنده نگه داشته میشوند، ایستادگی نشان دهیم؛ این در درجه نخست باید مسئله مشترک نهاد سیاست باشد. رهانیدن ملت ترکیه—که سالهاست هدف سناریوهای پلید برای کشاندنش به خط آتش دوقطبیسازی قومی و مذهبی بوده—وظیفه اساسی همه ماست. آن جبهه داخلی و خارجی که جدایی ترکـکرد را تحریک میکند، دشمن ماست.»
او در بخش دیگری با طرح این پرسش که «در اصل مگر همه ما مسلمان نیستیم؟» ادامه داد: «از اینکه به هم با سوءظن نگاه کنیم خسته نشدهایم؟ رنجها و آزارهایی که کشیدهایم کافی نبوده است؟ سوءتفاهمها و احکام از پیش صادرشده بس نیست؟ در موضوع ثبتِ رسمیِ جَماِوی بهعنوان عبادتگاه باید جسور بود و اراده و شجاعتی نشان داد که موانع را یکییکی بردارد. لازم است به برادران علویِ وابسته به آئین اسلام که جَم خانه را عبادتگاه میدانند، احترام بگذاریم و آنها را درک کنیم.»
رهبر MHP با اشاره به اینکه کار «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس رو به پایان است، گفت: «باید از بیمسئولیتی و متهم کردن همدیگر دوری کنیم. باید دانست که همهچیز به خاطر ترکیه است. پس از گذر از دریا، دستوپا زدن در نهر به کار هیچکس نخواهد آمد. کسانی که از این خواست و هدف رویگردان شوند، از نظر اخلاقی، تاریخی، وجدانی و سیاسی با پیامدهای بسیار سنگینی روبهرو خواهند شد.»
باغچه لی در ادامه خاطرنشان کرد: «خارج از بیانیه ۲۷ فوریه امرالی، هیچ سخن، تز، پیشنهاد و ارزیابی از نظر ما اعتباری ندارد. بیانیه ۲۷ فوریهِ منتشر شده از سوی رهبر بنیانگذار (اوجالان) برای ما اساس است. هر کسی که بر مبنای این اساس حرکت کند، انسان خردمند است.»
نظر شما