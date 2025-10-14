رشد ۳۲ درصدی تردد مسافری از پرویزخان

به گزارش کردپرس؛ یزدان خسروی با اشاره به آمارهای ثبت‌شده در سامانه‌های مرزی گفت: در نیمه نخست امسال مجموع تردد مسافران از پایانه مرزی پرویزخان به ۱۵۵ هزار و ۴۵۷ نفر رسیده که در مقایسه با ۱۱۷ هزار و ۷۱۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این بازه زمانی ۳۵ هزار نفر مسافر ایرانی وارد کشور و ۳۳ هزار نفر مسافر ایرانی از کشور خارج شده‌اند که به ترتیب ۳۱ درصد و ۴۷ درصد افزایش داشته است. همچنین ۴۴ هزار نفر مسافر خارجی وارد کشور و ۴۳ هزار نفر مسافر خارجی از کشور خارج شده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲۲/۶ درصد و ۳۳/۱ درصد رشد داشته‌اند.

خسروی با تأکید بر اینکه پایانه مرزی پرویزخان یکی از فعال‌ترین و پررفت‌وآمدترین گذرگاه‌های بین‌المللی غرب کشور است، تصریح کرد: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ و نقل، تسهیل در فرآیند تردد و همکاری مستمر دستگاه‌های مستقر در مرز، از عوامل مهم افزایش حجم سفرها در این منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: تلاش‌های مشترک برای سامان‌دهی تردد مسافرین، رانندگان و مسافران خارجی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت تا خدمات مطلوب‌تری به کاربران مرزی ارائه شود و امنیت و رضایت مسافران در سطح مطلوبی حفظ گردد.