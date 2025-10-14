۱۰۲ دانش آموز نابینا و کم بینا در مدارس کردستان تحصیل می کنند

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در آستانه فرا رسیدن روز جهانی عصای سفید در بازدید از مدرسه استثنایی توکل شهرستان سنندج و دیدار با دانش آموزان دارای آسیب بینایی، به خبرنگاران گفت: در سال تحصیلی جاری ۱۰۲ دانش آموز کم بینا ونابینا در مدارس استثنایی و تحت آموزش تلفیقی - فراگیر در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به دسترسی نابینایان به فناوری های نوین زمینه ساز فرصت های برابر به عنوان شعار روز عصای سفید، افزود: با تمرکز هر چه بیشتر جامعه نسبت به مسائل افراد نابینا و کم بینا و آگاه سازی جامعه می توان تحقق اهداف پیش رو در راستای احیای حقوق نابینایان را محقق کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی، اظهار کرد: پیام اصلی روز ایمنی عصای سفید، شنیدن صدای نابینایان و درک مطالبات به حق آنان برای دستیابی به یک زندگی سالم، پویا و شکوفا است.

خانی با اشاره به اهمیت پیشگیری از معلولیت ها، ادامه داد: در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان تعداد ۹۲۶ نفر نوآموز به مرحله تخصصی بینایی ارجاع یافتند.

وی یادآور شد: از این تعداد ۲۹۸ نفر نیاز به عینک نداشتند، ۳۳۱ نفر نیاز به عینک، ۱۰۸ نفر درمان آمبلیوپی، ۱۹ نفر درمان دارویی - جراحی، ۸ نفر وسایل کمک بینایی و ۴ نفر هم دارای اختلال بینایی شدید استثنایی تشخیص داده شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش وظیفه سنگین تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی را عهده داراست، یادآور شد: آموزش باید بر مبنای ظرفیت دانش آموزان باشد، چرا که هر دانش آموز نیازهای مخصوص به خودرا دارد و براساس همین نیازها باید آموزش های لازم را دریافت کند.

خانی با تأکید بر توانمندی دانش آموزان آسیب دیده بینایی به عنوان توانمندترین گروه معلولان، بیان کرد: روز جهانی نابینایان، تبلور قابلیت ها، توانمندی ها و شأن و منزلت اجتماعی نابینایان است تا با بهره گیری از این فرصت کوتاه نگرشی مطلوب در جامعه نسبت به آنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه نابینایان در بسیاری از قابلیت ها و ویژگی ها از بقیه افراد جامعه توانمندتر هستند و باید شرایط، زمینه و امکانات مناسبی در اختیار آنان قرار گیرد، گفت: آموزش و پرورش استثنایی با توسعه کمی و کیفی آموزش تلفیقی و فراگیر تلاش می کند که دانش آموزان نابینا و کم بینا همراه با سایر دانش آموزان در نظام آموزشی عادی مشغول به تحصیل شوند.