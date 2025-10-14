۳۹۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری مخابراتی در کردستان انجام شد

به گزارش کرد پرس، آزاد حکمت در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این میزان سرمایه گذاری تقویت، پیشرفت و بهبود عملکرد حوزه های سیار، سیستم های مخابراتی، انتقال، شبکه کابل، فیبرنوری، ایجاد شبکه FTTH و تغذیه و نیرو را به دنبال داشته است.

وی افزود: براین اساس از ابتدای امسال ۱۷ سایت جدید فول تکنولوژی موبایل در شهرستان های مریوان، قروه، بانه، دیواندره، سنندج و سقز نصب و راه اندازی شده و مورد بهره برداری مشتریان شبکه ارتباطات سیار قرار گرفته است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان اظهار کرد: در حوزه سیار نیز ۱۳ سایت موبایل در نقاط روستایی شهرستان های سقز، مریوان، دیواندره، دهگلان، بیجار، سنندج و قروه به تکنولوژی ۴G تجهیز شده اند.

حکمت با بیان اینکه در۱۰ سایت شهری در شهرستان های دهگلان، قروه، سنندج، مریوان،سقز و بانه تکنولوژی LTE نصب و راه اندازی شده است، ادامه داد: در ۸ سایت روستایی شهرستان های سنندج، مریوان، کامیاران و سقز به منظور بهبود و افزایش سطح کیفی خدمات و سرویس های شبکه سیار، وندرهوایی به برند دیگری تبدیل شده است.

وی میزان سرمایه گذاری برای توسعه شبکه ارتباطات سیار در نیمه اول امسال در استان را ۲۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و یادآور شد: با سرمایه گذاری ۸۳ میلیارد ریال برای توسعه حوزه سیستم های مخابراتی، در ۲۵ نقطه استان پروژه های تغییر یا تعویض سوییچ، ایجاد مرکز مستقل شهری و روستایی در ۲۵ نقطه با مجموع ظرفیت ۳ هزار و ۶۲۰ پورت اجرا شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان با بیان اینکه با اقدامات انجام شده هم اکنون ۶۱۸ روستای استان دارای اینترنت پرسرعت (ADSL,VDSL) مخابرات هستند، بیان کرد: در راستای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و ارتقا سرعت در انتقال VOICE و DATA در ارتباطات مشتریان، ۸۷ میلیارد ریال درحوزه انتقال نیز هزینه شده است.

حکمت گفت: این میزان اعتبار برای نصب و راه اندازی۱۷ نود CWDM در مراکز روستایی شهرستان های دیواندره، کامیاران، مریوان، سقز و سنندج ، ۲۳ دستگاه لاین ماکس در مراکز روستایی شهرستان های سنندج، کامیاران، قروه، مریوان، دهگلان و سقز، ۱۰ دستگاه PTN و ۲ دستگاه متر و یک هزار در مراکز روستایی و شهری شهرستان های مریوان، بانه، سقز و سنندج هزینه شده است.

وی اظهار کرد: به منظور افزایش پهنای باند و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای این اقدام، به هر کدام از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل پهنای باند لینک ۱G واگذار شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اینکه توسعه شبکه فیبرنوری و مهاجرت از شبکه کابل مسی به نوری انقلاب بزرگ ارتباطی را در استان درپی دارد، افزود: برای تحقق این مهم همگام با اجرای پروژه SWAP در شرکت مخابرات ایران با تامین اعتبار لازم و برنامه ریزی های کارشناسی شده گام هایی برداشته شده است.

حکمت اجرای شبکه فیبرنوری را در ۲ بخش فیبرکشی شهری و روستایی با اعتبار ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ایجاد شبکه FTTH با سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نیمه اول سال جاری اعلام کرد و ادامه داد: در این مدت ۴۳ هزار و ۸۸۳ متر فیبر در استان اجرا شده است که ۲۱ هزار و ۸۳۹ متر آن به نقاط شهری و ۲۲ هزار و ۴۴ متر دیگر نیز به نقاط روستایی اختصاص دارد.

وی به ایجاد شبکه FTTH در ۵۹ نقطه جدید در نقاط شهری استان با ظرفیت بالا اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه در اکثر نقاط به اتمام رسیده و سرویس FTTH به مشتری واگذار شده و در سایر نقاط نیز پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و مراحل واگذاری سرویس به مشتری در دست اقدام است.