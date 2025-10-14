شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در سنندج احداث و راه اندازی می شود

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگاران، گفت: احداث این شهرک صنایع تبدیلی و تکمیلی برای نخستین بار در کشور در استان کردستان انجام می گیرد و می تواند به عنوان الگویی موفق برای توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در سایر استان ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه روستای باباریز و روستاهای اطراف آن از قطب های مهم تولید محصولات باغی در استان به شمار می روند، اجرای این طرح گام مهمی در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به مزایای ایجاد شهرک های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، افزود: این شهرک ها به عنوان بستر مناسبی برای تجمیع واحدهای فرآوری، بسته بندی، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی عمل می کنند.

نقشبندی ادامه داد: با ایجاد زیرساخت های مشترک مانند شبکه آب، برق، جاده، سردخانه و انبار استاندارد موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری می شوند.

وی یادآور شد: تمرکز واحدهای تولیدی در این شهرک ها همچنین امکان نظارت بهتر، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل صادرات را فراهم می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیسان کرد: از دیگر مزایای این شهرک ها می توان به جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از خام فروشی محصولات و توسعه صنایع پایین دستی کشاورزی اشاره کرد.

نقشبندی گفت: با اجرای این طرح، حلقه اتصال بین تولید، فرآوری و بازار مصرف تکمیل شده و موجب پویایی اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.