بازگشت والیبال مریوان به صحنه ملی با تیم «روژ میوه زریبار»

به گزارش کرد پرس، تیم «روژ میوه زریبار» با هدف بازگرداندن جایگاه تاریخی والیبال مریوان در سطح ملی و با تکیه بر ترکیبی از بازیکنان باتجربه و استعدادهای جوان منطقه، گام به فصل جدید رقابت‌ها گذاشته است.

موفقیت در تشکیل این تیم، حاصل حمایت گسترده فرماندار شهرستان مریوان، همراهی هیئت والیبال استان کردستان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؛ با این حال، مهم‌ترین عامل این بازگشت پرقدرت، شور و اشتیاق بی‌نظیر مردم مریوان به والیبال است؛ همان مردمی که در سال‌های گذشته سالن‌های ورزشی شهر را به صحنه‌ای از هیجان و اتحاد بدل کرده بودند.

فرماندار شهرستان مریوان در نشستی که به همین منظور برگزار شد، گفت: نگاه ما به حوزه ورزش یک نگاه توسعه محور است و باور داریم که توسعه بدون ورزش در جامعه امکان پذیر نیست.

نژاد جهانی اظهار کرد: قطعا حمایت همه جانبه ای از ورزش شهرستان مریوان در رشته های مختلف و در راس آنها ورزش والیبال خواهیم داشت تا بار دیگر شور و شوق را در میان نوجوانان و جوانان مریوانی زنده کنیم.

وی افزود: از مالک و سرمربی تیم می خواهیم آنچه را که لازم است به تیم تزریق کنند و ما هم به عنوان پشتیبان و مشوق تمام ظرفیت و زیرساخت های موجود را در اختیار این تیم قرار خواهیم داد تا شاهد راهیابی این تیم در آینده نزدیک به لیگ برتر والیبال کشور باشیم.

والیبال مریوان در سال‌های گذشته با درخشش تیم «راهیاب ملل» در لیگ برتر کشور، روزهای فراموش‌نشدنی‌ای را تجربه کرد؛ هرچند این تیم در سال ۱۴۰۱ از ادامه حضور در لیگ برتر انصراف داد، اما میراثی ارزشمند از خود به جای گذاشت؛ بستری برای شناسایی استعدادهای بومی و تقویت رده‌های پایه که امروز ثمره آن در قالب تیم «روژ میوه زریبار» به بار نشسته است.

مالک تیم «روژ میوه زریبار» نیز در این نشست بیان کرد: من با تمام وجود پا به میدان گذاشته ایم تا در رشته والیبال تیم داری کرده و نوجوانان و جوانان مریوانی را دور هم جمع کنیم.

عثمان مرادی ادامه داد: قول می دهم تا زمانی که مسئولان شهرستان و مردم مریوان از این تیم حمایت خود را داشته باشند، من هم آنچه لازم است را در اختیار این تیم قرار دهم چرا که قرار نیست بعد از یک یا ۲ سال چراغ این تیم را خاموش کنیم.

فصل جدید لیگ دسته اول والیبال کشور از ۲ آبان‌ماه آغاز خواهد شد و تیم «روژ میوه زریبار» در نخستین دیدار خود، میهمان تیم «رعد پدافند اصفهان» است. کادر فنی این تیم با برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات فشرده، آماده آغاز فصلی پرامید و رقابتی نفس‌گیر در سطح ملی است.

سرمربی گرگانی تیم «روژ میوه زریبار» نیز در ادامه این نشست گفت: سعی کرده ایم یک تیم جوان اما با تجربه را در این مدت کوتاه آماده مسابقات کنیم اما متاسفانه تیم کمی دیر بسته شد و در حالی که تیم های رقیب ما از چند ماه قبل مراحل آماده سازی را آغاز کرده است، اما ما حدود ۲ هفته است که کار خود را آغاز کرده ایم و در آغاز رقابت ها کمی ما را با مشکل مواجه می کند.

حسین زادقلی دوجی اظهار کرد: اما این قول را می دهم با تمام وجود تمام تجربیات و دانش فنی خود را که حاصل حضور چندین ساله در تیم های ملی نوجوانان و جوانان کشور است، در اختیار جوانان با استعداد مریوانی قرار دهم تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

وی افزود: در مقابل هیچ تیمی کوتاه نخواهیم آمد و با تمام قوا به مصاف حریفان خواهیم رفت ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کنم که به جز آنالیزور تیم، تمام اعضای کادر فنی تیم از مربیان با دانش و مجرب بومی استان است که این یک نقطه قوت به حساب می آید.

ترکیب هوشمندانه تجربه و جوانی در تیم «روژ میوه زریبار»، در کنار حمایت گسترده هواداران و همدلی مسئولان، نویدبخش بازگشت دوران طلایی والیبال مریوان است؛ هدف نهایی این تیم، نه تنها موفقیت در رقابت‌های لیگ دسته اول، بلکه ارتقای جایگاه ورزش مریوان در سطح کشور و بازگرداندن غرور ورزشی به مردم این دیار است.

رئیس هیئت والیبال استان کردستان نیز در این نشست بیان کرد: در چند سال گذشته هیبت والیبال استان سعی کرده پویایی و شادابی را به جامعه تزریق کند که خوشبختانه تا امروز موفق بوده است

امید مهتاب ادامه داد: اعزام مربیان کردستانی به دوره های مختلف ملی، تربیت بازیکنان ملی پوش، برگزاری کلاس مربیگری سطح یک برای اولین بار در غرب کشور و ... از دیگر موفقیت های این هیئت بوده است.

پس از این نشست در مراسمی رسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در آئینی از باشگاه والیبال «روژ میوه زریبار» رونمایی و پس از معرفی کادر فنی و بازیکنان تیم، اولین مسابقه تدارکاتی با تیم «پیشمرگه سلیمانی» از اقلیم کردستان عراق برگزار شد.