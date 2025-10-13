توافق با دمشق برای ادغام نیروهای کرد / چانه زنی بر سر حقوق کردها و تمرکززدایی

به گزارش کردپرس، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه از دستیابی به توافق اولیه با دولت دمشق برای ادغام نیروهای نظامی و امنیتی کرد در ساختار وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه خبر داد و از «اراده مشترک» دو طرف برای تسریع اجرای توافقات پیشین سخن گفت.
عبدی که در یک پایگاه نظامی در شهر حسکه با خبرنگار AFP گفتوگو میکرد، اظهار داشت: «نکته تازه در گفتوگوهای اخیر ما در دمشق، وجود اراده و عزم مشترک برای تسریع در اجرای مفاد توافق مارس است. مهمترین نتیجه فعلی، دستیابی به تفاهم اولیه درباره سازوکار ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیت داخلی کرد (آسایش) در چارچوب وزارتخانههای دفاع و کشور است.»
به گفته او، هیئتهای نظامی و امنیتی از سوی نیروهای کرد هماکنون در دمشق حضور دارند تا جزئیات این سازوکار را بررسی کنند.
در ماه مارس گذشته، نیروهای کرد که بخشهای وسیعی از مناطق نفتخیز شمالشرق سوریه را در کنترل دارند، با مقامات دولت جدید سوریه توافقی برای ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی خود در ساختارهای حکومتی امضا کردند، اما مفاد آن تاکنون اجرایی نشده بود.
عبدی تأکید کرد که گفتوگوهای جدید با هدف فعالسازی همان توافق در حال انجام است و افزود: «ما خواهان بوجود آمدن ساختاری هستیم که ضمن ادغام در نظام دفاعی سوریه، ویژگیهای اداره محلی و خودگردانی مناطق شمالشرق حفظ شود.»
به گفته این فرمانده کرد سوری، در پی سقوط بشار اسد در دسامبر گذشته، احمد الشرع، رئیسجمهور جدید دستور انحلال تمامی گروههای مسلح و جذب آنها در نهادهای دولتی را صادر کرده است. عبدی در همین زمینه گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه در قالب ساختار وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد و بهصورت چندین یگان جدید فعالیت خواهند کرد.»
با این حال، او اذعان کرد که برخی اختلافات سیاسی هنوز پابرجاست. او گفت: «ما خواهان نظامی تمرکززدایانه در سوریه هستیم، اما هنوز در این باره به توافق نرسیدهایم. گفتوگوها ادامه دارد تا فرمولی مشترک و قابل قبول برای همه طرفها پیدا شود.»
تأکید بر وحدت و ثبات سوریه
عبدی خاطرنشان کرد: «ما بر حفظ تمامیت ارضی سوریه، وحدت نمادهای ملی، استقلال تصمیمگیری سیاسی و مبارزه با تروریسم توافق داریم. همگی میخواهیم سوریه به دوران جنگ بازنگردد و شاهد ثبات و امنیت باشد. این عوامل میتواند پایه توافقی دائمی باشد.»
حقوق کردها در قانون اساسی جدید
او گفت در آخرین دیدار با احمد الشرع، خواستار اصلاح یا افزودن بندهایی به اعلامیه قانون اساسی موقت شده است، بهویژه در زمینه تضمین حقوق مردم کرد در قانون اساسی. عبدی افزود: «واکنش دمشق در این زمینه مثبت بود و امیدواریم این اصلاحات بهزودی انجام شود.»
نقش بازیگران خارجی
فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه از ایالات متحده و فرانسه بهخاطر تسهیل روند مذاکرات با دمشق تشکر کرد و درباره نقش ترکیه نیز گفت: «هر موفقیتی در این گفتوگوها بیتردید به نقش ترکیه بستگی خواهد داشت. امیدواریم آنکارا نقشی حمایتی و سازنده در روند مذاکرات ایفا کند.»
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، چند روز پیش از SDF خواسته بود «به وعده خود پایبند باشند» و روند ادغام در ساختار سوریه را تکمیل کنند.
مسئله نفت در دستور کار بعدی
عبدی همچنین درباره منابع نفتی شمالشرق سوریه گفت که این موضوع هنوز در مذاکرات مطرح نشده اما «در نشستهای آینده حتماً بررسی خواهد شد». او تأکید کرد: «نفت و سایر منابع زیرزمینی در شمالشرق سوریه متعلق به همه مردم سوریه است و باید عواید آن بهطور عادلانه میان همه استانها توزیع شود.»
نیروهای دموکراتیک سوریه حدود ۱۰۰ هزار عضو زن و مرد دارند. این نیروها از حمایت نظامی ایالات متحده برخوردارند و در شکست قلمرو داعش در سال ۲۰۱۹ نقش اصلی ایفا کردند.
