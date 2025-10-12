سارق اماکن خصوصی دستگیر شده به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی در سنندج، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی یک سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده، متهم به ۲۵ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد، اظهار کرد: در این رابطه ۲ نفر مالخر نیز دستگیر شد.

سردار الهی با بیان اینکه امنیت و آرامش روانی شهروندان خط قرمز پلیس است، ادامه داد: پلیس در اجرای قانون قاطعانه با مخلان نظم و امنیت برخورد می کند.