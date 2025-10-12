ایلام، میزبان ۳۰۰ تیرانداز دختر کشور در هفته تربیت بدنی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، شهاب شهبازی گفت: ​این رقابت‌های مهم با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار مستعد از ۳۱ استان کشور در رشته‌های مختلف تیراندازی، در محل سالن بین‌المللی تیراندازی ایثار شهر ایلام برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در هفته تربیت بدنی و ورزش، شور و نشاط مضاعفی بر فضای ورزشی استان ایجاد می کند.

وی افزود: ​استان ایلام که خود از دیرباز در رشته تیراندازی صاحب نام بوده و هیات تیراندازی ایلام همواره در زمره هیأت‌های برتر کشور قرار داشته است، ورزشکاران موفقی را در این رشته پرورش داده است. ملی‌پوشان افتخار آفرین ایلامی بارها در میادین بین‌المللی خوش درخشیده‌اند و با کسب مدال‌های ارزشمند، پرچم ایران را به اهتزاز درآورده‌اند. میزبانی این دوره از مسابقات، فرصتی مغتنم برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ورزشی استان ایلام است.

​مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام اظهار داشت: مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور، که در رشته‌های مختلف ورزشی و در دو بخش پسران و دختران به صورت سراسری برگزار می‌شود، به عنوان بزرگ‌ترین رویداد ملی استعدادیابی در رده‌های سنی پایه شناخته می‌شود.

شهبازی گفت: ​تضمین آینده ورزش قهرمانی کشور و تامین نیروهای جوان و مستعد برای حضور مقتدرانه در رویدادهای آسیایی و المپیک و همچنین توزیع عادلانه امکانات ورزشی و فرصت‌های رقابتی در تمامی استان‌ها، حتی مناطق کمتر برخوردار از اثرات مفید المپیاد ملی کشور است.