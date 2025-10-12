اولویت همه دستگاهها تحقق مصوبات سفر رییس جمهور به ایلام باشد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی خواستار پیگیری هفتگی و جلسات ماهیانه این کمیته شد و گفت: اطلاعات این پروژه ها در اختیار رسانه ها و مردم قرار بگیرد.
وی افزود: ۵۱ مصوبه سفر رییس جمهور به استان ایلام در قالب ۱۳ بسته ابلاغ شد که از این تعداد، ۵۰ مصوبه مربوط به پروژه های عمرانی و یک مصوبه نیز تسهیلاتی برای ۷۱۷ واحد تولیدی و اقتصادی است که بالاتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند.
وی افزود: مجموع اعتبار مصوب پروژههای عمرانی ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان بود که ۶۱ درصد کل اعتبارهای مصوب را تشکیل میدهد و تاکنون دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن جذب شده است.
استاندار ایلام با بیان این که پروژههای اقتصادی نیز ۹ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان (۳۹ درصد اعتبارها) را به خود اختصاص دادهاند، یادآور شد: مجموع اعتبارهای مصوب در بخشهای عمرانی و اقتصادی ۲۳ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان است.
کرمی گفت: مصوبات سفر می تواند منشأ تحول در ساختارها و پروژه های عمرانی و اقتصادی استان باشد و مدیران از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده کنند تا مصوبات سفر به هدف خود برسد.
استاندار ایلام از انعقاد ۱۲ تفاهمنامه در جریان سفر رییس جمهور به استان خبر داد و گفت: سه تفاهمنامه نمادین از جمله پتروشیمی هلیلان به ارزش ۹۵ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این سفر منعقد شد.
وی با اشاره به مصوبات متعدد، مجموع پروژههای عمرانی، اقتصادی و تفاهمنامههای منعقد شده را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
