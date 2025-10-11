دانش آموزان با نیاز ویژه کردستانی رتبه اول جشنواره نوجوان خوارزمی را کسب کردند

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش فراهم آوردن زمینه مناسب برای رشد وپیشرفت همه کودکان با هر استعداد، توانایی ومحدودیتی است، گفت: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی ۲ دانش نیاز ویژه ذهنی، مدرسه پیش حرفه ای بهاران شهرستان سنندج موفق به کسب این رتبه ارزشمند برای استان شدند.

وی اظهار کرد: اوین نادری و روژان دهبان دانش آموزان توانمندی هستند که با صرف فعل معلولیت محدودیت نیست موفق به کسب این افتخار برای دستگاه تعلیم وتربیت استان شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با برشمردن جشنواره خوارزمی به عنوان بزرگترین رویداد علمی - پژوهشی و مهارتی دانش آموزان دوره اول متوسطه، افزود: این جشنواره با هدف تقویت فعالیت های علمی پژوهشی دانش آموزان ومعلمان، کمک به دانش آموزان در هویت یابی، توسعه توانمندی ها، فرصت آفرینی برای شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی و شغلی برگزار شد.

حسینی ادامه داد: در این دوره از جشنواره دانش آموزان با نیازهای ویژه در محورهای ۱۳ گانه از جمله قرآن و معارف اسلامی، پژوهش، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت بدنی، دست سازه، بازارچه های کسب و کاردانش آموزی و برنامه نویسی، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی زبان انگلیسی ، آداب و مهارت زندگی و بنیان خانواده شرکت کردند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی امکان حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه فراهم شد، یادآور شد: مدرسه محوری، پژوهش محوری، مشارکت پذیری و موقعیت محوری اصول حاکم در برگزاری تمام مراحل این جشنواره هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: در راستای اجرای راهبرد کلان ۸ نقشه جامع کشور، راهکار۱- ۱۶سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند۱-۲-۱۳برنامه درسی ملی با موضوع برنامه ها و رویدادهای کیفیت بخشی وبهبود فرآیندهای یاددهی- یادگیری برگزار شد.