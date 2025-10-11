۱.۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کردستان مصرف شد

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: مصرف گاز طبیعی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ میزان مصرف گاز طبیعی در استان یک میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۶۹۵ هزار مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان افزود: با ورود به آبان ماه هر سال، مصرف گاز در بخش خانگی چندین برابر می شود و لازم است مردم با مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه از بروز اختلال در تأمین سوخت در فصل سرما جلوگیری کنند.

فعله گری با اشاره به سهم بالای گاز طبیعی در سبد انرژی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی ایران به گاز طبیعی اختصاص دارد؛ بنابراین تدوین برنامه ای منسجم و راهبردی برای بهره مندی عادلانه همه اقشار جامعه از این منبع حیاتی ضروری است تا در فصل های سرد وقفه ای در خدمات رسانی ایجاد نشود.

وی با تأکید بر ایمنی استفاده از وسایل گازسوز، ادامه داد: پیش از راه اندازی وسایل گازسوز، لازم است عملکرد آنها توسط کارشناسان فنی بررسی و مسیر دودکش ها از نظر انسداد احتمالی کنترل شود تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.