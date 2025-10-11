۲.۵ میلیون اصله نهال صنوبر در کردستان تولید شد

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعهد تولید نهال کردستان برای سال ۱۴۰۴ معادل ۳.۵ میلیون اصله است، گفت: کردستان از آغاز اجرای پویش مردمی کاشت یک میلیارد درخت جزو استان های پیشگام کشور بوده و هر سال تولید و کاشت دست کم سه میلیون اصله نهال را در برنامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این طرح ملی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است، افزود: هدف اصلی اجرای آن، کاهش فشار بر جنگل های طبیعی، جلوگیری از قاچاق چوب، توسعه فضای سبز و تأمین بخشی از نیاز صنایع سلولزی کشور است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان همکاری گسترده شهرداری ها، صنایع، جوامع محلی و بهره برداران زراعت چوب را از عوامل موفقیت این طرح دانست و اظهار کرد: برای نخستین بار در استان، زراعت چوب با استفاده از آب های نامتعارف و پساب تصفیه خانه ها در شهرستان های قروه، بیجار و دهگلان اجرا شده و تا پایان سال به سایر شهرستان ها نیز گسترش می یابد.

شریفی پور با تأکید بر اینکه زراعت چوب علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ، به کاهش فشار بر جنگل ها و ایجاد درآمد برای جوامع محلی کمک می کند، ادامه داد: از مجموع سه میلیون نهالی که امسال در استان کاشته می شود، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله به زراعت چوب اختصاص دارد و در حاشیه رودخانه ها و اراضی شخصی کاشت می شود.

وی با اشاره به حساسیت بالای اکوسیستم ایران، یادآور شد: کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و همین امر وظیفه ما را در حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی دوچندان می کند.