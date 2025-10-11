به گزارش کردپرس، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در سفر به مهاباد از ورزشگاه آزادی شهرستان مهاباد بازدید کردند. وزیر ورزش و جوانان در این بازدید دستور ساخت پیست تارتان و همچنین احداث ساختمان اداری در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی مهاباد را صادر کرد.
ضلع غربی ورزشگاه آزادی مهاباد در ابتدا ظرفیت ۳ هزار تماشاگر را داشته اما تعداد صندلیهای آن در دو فاز عملیاتی به ۵ هزار عدد رسیده و همچنین در ضلع شرقی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ صندلی تعبیه شده و این ورزشگاه در حال حاضر گنجایش ۷ هزار و ۵۰۰ تماشاگر را دارد.
دنیامالی در ادامه سفر به مهاباد اردوی تیم ملی روئینگ در سد مهاباد بازدید کردند.
وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه رشتههای آبی و حمایت از تیمهای ملی قایقرانی، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان از تامین زیرساختهای لازم برای بهبود شرایط تمرین و آمادهسازی قایقرانان ملی حمایت خواهد کرد.
دنیامالی وزیر تاکید کرد: ساخت یک پیست روئینگ بینالمللی در سد مهاباد در دستور کار قرار گیرد تا امکان تمرین باکیفیتتر برای تیم ملی فراهم شود.
استاندار آذربایجانغربی نیز با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان، گفت: آذربایجانغربی از پتانسیل بالایی برای توسعه ورزشهای آبی برخوردار است و تلاش میکنیم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، زیرساختهای لازم برای میزبانی از اردوهای ملی و برگزاری رقابتهای بینالمللی در این منطقه را بیش از پیش تقویت کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در این بازدید ضمن گفتوگو با ملیپوشان و اعضای کادر فنی، از نزدیک در جریان روند تمرینات و وضعیت آمادهسازی ورزشکاران قرار گرفت.
