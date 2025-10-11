نچیروان بارزانی، میانجی پنهان میان اردوغان، مظلوم عبدی و دمشق

به گزارش کردپرس، نشریه انگلیسی زبان نشنال کانتکست ادعا کرد نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، پیش از دیدار رسمی‌اش با رجب طیب اردوغان در آنکارا، با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، تماس تلفنی برقرار کرده است. این تماس درست چند ساعت پیش از پرواز بارزانی به ترکیه انجام شده و نشانه‌ای از نقش میانجی‌گرانه او میان آنکارا و نیروهای کرد سوریه تلقی می‌شود.

بارزانی دو روز پیش در آنکارا با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دیدار کرد. در این نشست، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) نیز حضور داشت. وی همچنین گفت‌وگویی جداگانه با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه انجام داد.

تأکید بر تمرکززدایی در سوریه

بارزانی روز پیش از سفرش به آنکارا، در یک کنفرانس در اربیل سخنرانی کرد و بار دیگر بر لزوم تمرکززدایی در نظام آینده سوریه تأکید نمود. او گفت: « اگر قرار است گروه‌های متنوع این کشور در صلح کنار هم زندگی کنند، نظام سیاسی آینده سوریه نمی‌تواند متمرکز باشد. این را شخصاً به احمد الشرع نیز گفته‌ام.»

وی افزود که انتظار برای «ادغام شدن» نیروهای قسد در ارتش سوریه غیرواقع‌بینانه است، زیرا این نیروها در سال‌های گذشته هزینه سنگینی برای ثبات شمال و شرق سوریه پرداخت کرده‌اند. در عین حال، بارزانی از قسد خواست به‌طور مستقیم با دمشق وارد گفت‌وگو شود و در روند سیاسی کشور نقش فعال‌تری ایفا کند.

میانجی‌گری در سایه

به نوشته این نشریه، هنوز مشخص نیست که آیا بارزانی پیامی از سوی مظلوم عبدی برای مقامات ترکیه منتقل کرده یا خیر. با این حال، زمان‌بندی تماس تلفنی و دیدار او با اردوغان به‌روشنی نشان می‌دهد که رئیس اقلیم کردستان در تلاش برای باز کردن کانال ارتباطی میان قسد و آنکارا است — اقدامی که در صورت موفقیت می‌تواند مانع از تشدید درگیری‌های جدید در شمال سوریه شود.

به نوشته National Context، بارزانی روابط شخصی نزدیکی با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، و برادران او دارد. او امسال نیز در جریان یک کنفرانس در ترکیه با آنها دیدار کرده بود. افزون بر این، در سال‌های گذشته نقش مهمی در بهبود روابط میان ترکیه و امارات در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های روابط دو کشور ایفا کرد؛ زمانی که اردوغان به دنبال میانجی‌هایی «قابل اعتماد» در منطقه بود.

این نشریه ادعا کرده است که برخلاف برخی دیگر از اعضای خاندان بارزانی، نچیروان همواره تماس خود با مظلوم عبدی را حفظ کرده است — حتی در دوره‌هایی که روابط حزب دموکرات کردستان (KDP) و نیروهای قسد در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت.

هشدار ترکیه و ضرب‌الاجل توافق دمشق – قسد

سفر نچیروان بارزانی به آنکارا تنها یک روز پس از سخنرانی او در اربیل و دو روز پس از دیدار مظلوم عبدی با احمد الشرع در دمشق انجام شد؛ دیداری که با حضور تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه برگزار شد.

به گفته مقام‌های سوری، توافق دمشق و قسد که در ۱۰ مارس امضا شده، ضرب‌الاجلی تا پایان سال جاری میلادی برای آغاز اجرای مفاد در خود نهفته دارد. با این حال، ترکیه هشدار داده که اگر تا آن زمان پیشرفتی حاصل نشود، صبر آنکارا به سر خواهد رسید و ممکن است به اقدامات نظامی تازه‌ای دست بزند.

اختلاف بر سر فدرالیسم و مدل کردستان عراق

ترکیه همچنان هرگونه فدرالیسم کردی در سوریه را قاطعانه رد می‌کند؛ موضعی که دولت دمشق نیز با آن هم‌سوست. مقام‌های سوری البته از ایده‌ی تمرکززدایی اداری سخن گفته‌اند، اما هرگونه تمرکززدایی سیاسی که شامل نیروی نظامی مستقل باشد را مردود می‌دانند.

در همین حال، هرچند بارزانی در سخنانش علناً از نظام غیرمتمرکز و حفظ بخشی از ساختار کنونی قسد دفاع کرده، اما یک منبع آگاه به نشنال کانتکست گفته است که او در محافل خصوصی به مظلوم عبدی هشدار داده که تجربه اقلیم کردستان را نمی‌توان در سوریه تکرار کرد، زیرا زمینه‌ها و ساختار سیاسی دو کشور متفاوت است.

«کانال بارزانی»؛ مکانیزمی برای جلوگیری از درگیری؟

به باور ناظران، ارتباط غیرمستقیم میان مظلوم عبدی و اردوغان از طریق نچیروان بارزانی می‌تواند نقشی کلیدی در مهار تنش‌ها میان ترکیه و نیروهای کرد سوریه ایفا کند. ترکیه در ماه‌های اخیر سیگنال‌هایی از احتمال افزایش فشار نظامی تا پایان سال ارسال کرده است.

این نشریهدر پایان گزارش خود نوشت:ایجاد «کانال بارزانی» می‌تواند به عنوان مکانیسمی برای جلوگیری از درگیری مستقیم و حفظ وضعیت شکننده کنونی عمل کند — اما این‌که این سازوکار بتواند توازن ناپایدار موجود را حفظ کند یا نه، هنوز مشخص نیست.