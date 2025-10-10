به گزارش کردپرس، تولای حاتم‌اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی در دیدار رسمی خود اظهار داشت که PKK و عبدالله اوجالان گام‌های آشکاری در جهت صلح برداشته‌اند با این حال تا کنون از سوی کُمیسیون همبستگی در مجلس و دولت ترکیه گامی قانونی برای نیل به این هدف برداشته نشده است.

روز گذشته در جریان برگزاری دیدار رسمی در شهر اربیل، تولای حاتم‌اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک و نیز اقدامات دولت صحبت کرد و گفت: «مسئله کرد در ترکیه یکصد سال است که ادامه دارد و مانعی بر سر راه دموکراتیزه شدن کشور بوده است.»

او افزود: «جناب اوجالان با فراخوانی در ۲۷ فوریه خواسته‌اند که مسئله کرد به‌‎صورت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک حل شود و حقوق، قانون و هویت مردم کرد در همه مناطقی که در آن زندگی می‌کنند — به‌ویژه در ترکیه — به رسمیت شناخته و تضمین گردد.»

رئیس مشترک دم پارتی با بیان این که این حزب خواهان آن است که در خصوص روند جدید صلح یک قانون ویژه تصویب شود، گفت PKK و جناب اوجالان در برخی مسائل گام‌های آشکاری برداشته‌اند؛ در ترکیه کمیسیونی در پارلمان تشکیل شده و امروز چهاردهمین جلسه خود را برگزار کرد. این کمیسیون به حرف کسانی گوش کرده که از راه‌حل مسئله کرد حمایت می‌کنند و نیز به کسانی که در جنگ و درگیری‌ها آسیب دیده‌اند؛ ثبت و ضبط آسیب ها اهمیت زیادی دارد، اما این به‌تنهایی کافی نیست، زیرا هنوز گامی قانونی برداشته نشده است.

او با تأکید بر این که باید حوزه‌های آزادی به جامعه بازگردانده شوند؛ یادآور شد: «در ترکیه نزدیک به هشت هزار زندانی سیاسی وجود دارد؛ ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم و باید دست به اصلاحات قانونی زده شود. اگر از این نقطه حرکت صورت گیرد، روند به‌طور مجدد به سمت آشتی پیش خواهد رفت.»

حاتم اوغولاری گفت که «ما به‌عنوان دم‌پارتی در مسأله اعتماد و بی‌اعتمادی در فضایی از تردید قرار داریم و منتظر اقدامات عینی و مشخص هستیم.»