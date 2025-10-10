بازدید بیش از ٣٥٠ هزار نفر از جاذبه های گردشگری مهاباد

به گزارش کردپرس، محمد صادق امیر عشایری در جلسه شورای اداری مهاباد اظهار کرد: ارایه خدمت به مردم و حل مشکلات آنان باعث امیدآفرینی در بین مردم شده و رضایتمندی را در میان آنان افزایش می‌دهد.

محمدصادق امیرعشایری افزود: با وجود ناترازی انرژی، صنایع بزرگ و کوچک این شهرستان از جمله مجتمع پتروشیمی مهاباد و همچنین واحدهای اقتصادی کوچک در مهاباد فعال بودند.

او با اشاره به حوزه گردشگری شهرستان نیز گفت: امسال بیش از ۳۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری مهاباد بازدید کردند که ۱۳۰ هزار نفر از آنان بازدیدکنندگان مجموعه طبیعی - تاریخی غار سهولان بودند.

فرماندار مهاباد همچنین از اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال از بخش بهداشت و درمان به بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان خبر داد و گفت: ۵۰ پروژه گازرسانی در مناطق روستایی مهاباد در حال انجام است.

او گفت: هم اکنون با همکاری خیرین ۲۵۶ کلاس درس در این شهرستان در حال ساخت است؛ همچنین ۲۳ کلاس درس هم مهر ماه امسال به بهره‌برداری رسید.

امیرعشایری به مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان توصیه کرد با حضور در بین مردم، مسایل و مشکلات آنان را بررسی و اقدامات لازم برای حل آنها را انجام دهند.