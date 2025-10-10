سرویس سوریه - از نشست دمشق تا آنکارا، تنها ۲۴ ساعت فاصله بود؛ فاصلهای که کافی بود تا یکی از پیچیدهترین بحرانهای خاورمیانه وارد فصل تازهای از دیپلماسی شود. دیدار شیبانی و فیدان در آنکارا نه فقط نشانهای از عادیسازی روابط، بلکه آغاز نظمی نو در شمال سوریه است؛ نظمی که واشنگتن از دور آن را هدایت میکند و کُردها در متن آن گرفتار تردید و فشارند.
به گزارش کردپرس، پس از اعلام آتشبس جامع در دمشق و دیدار احمد شرع با مظلوم عبدی در ۷ اکتبر، تحولات سوریه با سرعتی بیسابقه وارد فاز تازهای از دیپلماسی منطقهای شد. تنها ۲۴ ساعت بعد، «اسعد شیبانی» وزیر خارجه دولت موقت سوریه در سفری رسمی وارد آنکارا شد و در کنار «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، در نشستی تاریخی بر «تقویت روابط، اجرای توافق ۱۰ مارس، و حفظ تمامیت ارضی سوریه» تأکید کرد .
دیدار روز ۷ اکتبر میان احمد شرع و مظلوم عبدی، با حضور توماس باراک، نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده در امور سوریه و برد کوپر، فرمانده سنتکام، سرآغاز مرحلهای تازه از «مدیریت میدانی و سیاسی بحران» بود.
بر اساس بیانیه رسمی دو وزارتخانه، چهار محور اصلی در دستور کار گفتوگوها قرار داشت:
