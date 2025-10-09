به گزارش کردپرس، تنش‌ها میان ارتش سوریه و نیروهای امنیتی محلی این هفته در محله‌های کردی حلب، شیخ مقصود و اشرفیه، بالا گرفت. ارتش سوریه این مناطق را محاصره کرده و آن‌ها را از بقیه شهر جدا کرد. در جریان درگیری‌ها، دست‌کم یک سرباز سوری و یک غیرنظامی کشته شدند و برخی رسانه‌ها از حدود بیست زخمی گزارش دادند. با این حال، فاجعه‌ای در این محله‌ها رخ نداد.

شیخ مقصود و اشرفیه سال‌ها تحت کنترل نیروهای دمکراتیک سوریه (SDF) بوده‌اند. در آوریل امسال، چهار ماه پس از سقوط بشار اسد، SDF توافقی با رئیس‌جمهور موقت سوریه درباره آینده این محله‌ها به‌دست آورد. بر اساس این توافق، SDF عقب نشست و مسئولیت امنیت را به نیروهای پلیس وابسته به خود واگذار کرد.

فردریکه گردینک، خبرنگار هلندی در سفرش به شیخ مقصود و اشرفیه در آوریل امسال مشاهده کرد که ساکنان احساس امنیت نسبی داشتند، هرچند با وحشت شاهد فجایع اتفاق افتاده برای علوی‌ها در استان‌های ساحلی و دروزها در جنوب بودند. تفاوت مهم محله‌های کردی حلب این است که سال‌ها برای دفاع از خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این هفته، ترس و اضطراب وجود داشت، اما فاجعه‌ای رخ نداد.

وقتی درگیری‌ها آغاز شد،مظلوم عبدی، فرمانده SDF، روهلات عفرین،فرمانده نیروهای زنان، و الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره خودمختار شمال‌شرق سوریه، برای مذاکرات اضطراری به دمشق رفتند. دو طرف با نظارت دیپلمات‌های فرانسوی و آمریکایی به توافق رسیدند. اما اجرای توافق گسترده‌تر که هدف آن ادغام ساختارهای کردی در نهادهای ملی سوریه بود، هنوز به تأخیر افتاده است.

بازسازی زندگی روزمره

آرین عبدو، مسئول نیروهای پلیس زنان در اشرفیه، می‌گوید: «زمانی که نیروهای SDF از این محله‌ها عقب نشستند، احساس راحتی نداشتیم. جنگ تمام شده، بنابراین دیگر به نیروهای سنگین مسلح نیازی نیست. به‌عنوان پلیس، ما به مردم محله نزدیک‌تر هستیم و این مهم است. باید زندگی روزمره را بازسازی کنیم.»

در شیخ مقصود و اشرفیه، زندگی روزمره به‌طور محتاطانه در حال بازگشت است. خیابان‌ها پر از جنب‌وجوش است؛ کودکان با لباس‌ها و کیف‌های رنگارنگ از مدرسه خارج می‌شوند، فروشنده‌ای بستنی و بادکنک می‌فروشد و کسب‌وکارها دوباره جریان دارد. ژنراتورها روشن‌اند و سیم‌های برق درهم پیچیده و خطرناک، بین ساختمان‌ها کشیده شده‌اند.

ورود به محله‌ها آزاد است و کالاها می‌توانند به‌راحتی جریان پیدا کنند. پیش از این، اسد اغلب محله‌ها را از سوخت و مواد غذایی محروم می‌کرد. در مواقع بحرانی، SDF خطوط تدارکاتی ارتش سوریه را در نقاط دیگر قطع می‌کرد تا محاصره شکسته شود.

چشم‌انداز جدید حلب

در انتهای محله‌ها، ایستگاه‌های بازرسی قرار دارند. با بالا رفتن از خیابان‌ها، سکویی بلند و منظره‌ای گسترده از حلب دیده می‌شود. ویرانی‌ها مشخص است، اما زندگی نیز جاری است. پرچم‌های سوریه با سه ستاره قرمز در سراسر شهر دیده می‌شوند.

آوین سیدو، فعال اجتماعی، می‌گوید: «سال‌ها پیش می‌خواستم به تونس برای کنفرانس بروم، اما وقتی برای گرفتن گذرنامه خارج شدم، فهمیدم به جرم «تروریسم» تحت پیگردم. حالا با سقوط اسد و توافق SDF با احمد الشرع، حلب برای من امن است.»

توافق SDF و الشرع در آغاز آوریل امسال امضا شد و بر اساس آن، محله‌ها تحت اختیار دمشق قرار گرفتند. SDF مسئولیت امنیت را به پلیس محلی و ایستگاه‌های مشترک واگذار کرد. هدف بلندمدت، ادغام نیروها و نهادهای محلی کردی در ساختارهای ملی سوریه است.

تهدیدهای خارجی و داخلی

ارتش ملی سوریه (SNA) تحت حمایت ترکیه، که حاضر به پذیرش فرماندهی الشرع نیست، قصد داشت به محله‌ها حمله کند. با این حال، مقرهای مشترک SDF و دمشق مانع آن شدند.

با وجود این، اعتماد به الشرع کم است. ساکنان می‌گویند: «یک بار جهادی بودن به معنی همیشه جهادی ماندن است ». کنترل او بر همه گروه‌های مسلح سوریه هنوز روشن نیست. فجایع اخیر علوی‌ها و دروزها نیز ابهام زیادی ایجاد کرده است.

خطرات بین‌المللی نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است. ترامپ قصد داشت نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند، اما این برنامه تا حدودی متوقف شد. حالا، نیمی از دو هزار سرباز آمریکایی در منطقه باقی مانده‌اند که مانع نفوذ ترکیه می‌شود، اما موقعیت محله‌ها همچنان شکننده است.

نقش خودگردانی و جامعه محلی

آوین سیدو می‌گوید: «قدرت این محله‌ها در خودگردانی آن‌ها نهفته است. مردم خانه‌های خود را ساخته‌اند، در آموزش و پروژه‌های زنان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و محله‌های نادیده گرفته شده را به جامعه تبدیل کرده‌اند.»

امروز ساکنان محله‌ها علاوه بر محافظت از خود، با دیگر گروه‌ها از جمله علوی‌ها و دروزها در تماس هستند تا صلح و امنیت برای همه اقشار برقرار شود. کمپین‌های جمع‌آوری امضا نیز با هدف فشار به الشعار برای حفظ امنیت و احترام به اقلیت‌ها ادامه دارد.

با وجود مشکلات، توافق SDF و الشعار به محله‌های کردی حلب امنیت نسبی داده است. اما کشمکش سیاسی برای تعیین قدرت نهایی و تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها ادامه دارد.

