ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سد آزاد ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اعلام کرد برای اجرای طرح ساماندهی فاضلاب ۵۷ روستای بالادست سد آزاد سنندج، بیش از ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده و فهرست بهای سال ۱۴۰۴، ساماندهی فاضلاب ۲۵ روستای اولویت دار این منطقه به ۲۵۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: مطالعات جمع آوری و تصفیه فاضلاب این روستاها به پایان رسیده و تصویب شده است و همچنین اقدامات لازم برای دریافت ردیف اعتباری از سازمان برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در روستای زونج، اظهار کرد: تهیه و نصب پکیج تصفیه فاضلاب این روستا نیز در دست اقدام است.

فرهاد وضعیت کیفی آب سد آزاد را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: بر اساس نتایج آزمایش ها، آب سد آزاد از باکیفیت ترین و سالم ترین منابع آبی کشور است و هیچ گونه مشکل آلودگی ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت این منبع آبی در بلندمدت، یادآور شد: برای جلوگیری از افت کیفی آب سد، نیاز به عزم ملی و هماهنگی میان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و بهداشت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان بیان کرد: همه منابع آب سطحی جهان در معرض خطر آلودگی و کاهش کیفیت قرار دارند و ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سدها یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از این مخاطرات به شمار می رود.

