ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سد آزاد ۵۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده و فهرست بهای سال ۱۴۰۴، ساماندهی فاضلاب ۲۵ روستای اولویت دار این منطقه به ۲۵۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: مطالعات جمع آوری و تصفیه فاضلاب این روستاها به پایان رسیده و تصویب شده است و همچنین اقدامات لازم برای دریافت ردیف اعتباری از سازمان برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در روستای زونج، اظهار کرد: تهیه و نصب پکیج تصفیه فاضلاب این روستا نیز در دست اقدام است.

فرهاد وضعیت کیفی آب سد آزاد را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: بر اساس نتایج آزمایش ها، آب سد آزاد از باکیفیت ترین و سالم ترین منابع آبی کشور است و هیچ گونه مشکل آلودگی ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت این منبع آبی در بلندمدت، یادآور شد: برای جلوگیری از افت کیفی آب سد، نیاز به عزم ملی و هماهنگی میان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و بهداشت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان بیان کرد: همه منابع آب سطحی جهان در معرض خطر آلودگی و کاهش کیفیت قرار دارند و ساماندهی فاضلاب روستاهای بالادست سدها یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از این مخاطرات به شمار می رود.