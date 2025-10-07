به گزارش کردپرس، بر اساس آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیشترین شمار رأی‌دهندگان ویژه در انتخابات پارلمان عراق مربوط به وزارت کشور فدرال است که حدود نیم میلیون نفر را شامل می‌شود. در این میان، شمار رأی‌دهندگان وابسته به نیروهای حشدالشعبی بیش از ۱۲۷ هزار نفر و وابسته به نیروهای پیشمرگه بیش از ۱۴۵ هزار نفر است.

در زمینه‌ی دریافت کارت رأی‌دهی نیز، وزارت داخله اقلیم کردستان با ۹۲ درصد در رتبه نخست قرار دارد.

طبق آمار کمیسیون، از مجموع یک‌میلیون و ۱۳۱ هزار و ۸۵۹ رأی‌دهنده ویژه، بیشترین تعداد وابسته به وزارت کشور عراق با ۵۹۷ هزار و ۴۵۳ نفر و کمترین آن‌ها وابسته به نیروهای مرزبانی با هزار و ۵۹۶ رأی‌دهنده هستند.

تعداد رأی‌دهندگان ویژه وابسته به نیروهای حشدالشعبی ۱۲۸ هزار و ۱۲۷ نفر، وابسته به وزارت دفاع عراق ۲۹۸ هزار و ۵۴ نفر، و وابسته به وزارت پیشمرگه ۱۴۵ هزار و ۹۰۷ نفر گزارش شده است.

همچنین شمار رأی‌دهندگان ویژه‌ی وابسته به وزارت داخله اقلیم کردستان ۱۲۴ هزار و ۳۱۲ نفر و وابسته به دستگاه مبارزه با تروریسم ۱۸ هزار و ۴۱۰ نفر است.

در زمینه دریافت کارت رأی‌دهی، وزارت داخله اقلیم کردستان با ۹۲ درصد در رتبه نخست و وزارت دفاع عراق با ۸۸ درصد در رتبه دوم قرار دارند.

همچنین ۸۴ درصد از رأی‌دهندگان وزارت پیشمرگه و وزارت کشور عراق کارت‌های رأی خود را دریافت کرده‌اند، در حالی که پایین‌ترین میزان مشارکت مربوط به نیروهای مرزبانی با تنها ۵ درصد است.

در میان نیروهای حشدالشعبی ۶۷ درصد و در میان نیروهای ضدتروریسم ۷۲ درصد از رأی‌دهندگان کارت‌های خود را تحویل گرفته‌اند.