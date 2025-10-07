۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴

قباد طالبانی: مردم باید حل مشکلات میان اقلیم و بغداد را به اتحادیه میهنی بسپارند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان در پیامی انتخاباتی تأکید کرد که حل مشکلات میان اقلیم کردستان و بغداد تنها با سپردن اعتماد مردم به اتحادیه میهنی امکان‌پذیر است.

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی در پیامی در آستانه انتخابات پارلمان عراق گفت: «مردم باید این بار حل مشکلات میان اقلیم کردستان و بغداد را به اتحادیه میهنی بسپارند، زیرا این انتخابات سرنوشت‌ساز است.»

او افزود: «مهم‌ترین پرسشی که هر رأی‌دهنده باید از خود بپرسد این است که کدام حزب در بغداد به اندازه‌ی اتحادیه میهنی قدرتمند و تأثیرگذار است تا بتواند در راه تأمین حقوق قانونی و مالی مردم کردستان مبارزه کند؟»

قباد طالبانی در ادامه تأکید کرد: «در سال‌های گذشته، غیر از اتحادیه میهنی، کدام حزب توانسته در زمان بحران‌ها و مشکلات، گره‌ها را باز کرده و به حل مسائل کمک کند؟ از همین رو از مردم کردستان می‌خواهیم برای حل اختلافات میان اقلیم و دولت فدرال، اعتماد خود را به اتحادیه میهنی بسپارند.»

او درباره آغاز کارزار انتخاباتی اتحادیه میهنی نیز گفت: «در نخستین گام از آغاز کارزار انتخاباتی، در اربیل با شماری از مسئولان و اعضای اتحادیه میهنی دیدار کردم.»

قباد طالبانی در پایان افزود: «از آنان خواستم همه توان خود را به کار گیرند و برای مردم اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، روشن سازند که چرا باید در این انتخابات به فهرست ۲۲۲ اتحادیه میهنی رأی دهند.»

