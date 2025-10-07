۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۰

میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق ۱۵ درصد افزایس یافت

سرویس کردستان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از مرز رسمی باشماق مریوان به کشور عراق خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات گمرکات استان را محصولات کشاورزی تشکیل داده که بیشترین میزان آن مربوط به محصولات زراعی است.

وی اظهار کرد: بادمجان و هویج  بیشترین و گوشت مرغ منجمد کمترین میزان صادرات محصولات کشاورزی و دامی را به نسبت سنوات قبل به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به نیاز گسترده عراق به واردات محصولات غذایی، افزود: عراق با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت تولید داخلی، به واردات گسترده محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته است و این فرصتی مناسب برای ارزآوری به کشور است.

نقشبندی رقابت ایران با کشورهایی مانند ترکیه و چین را یکی از چالش های مهم دانست و ادامه داد: بسیاری از محصولات ایرانی بدون نام تجاری و بسته بندی مناسب صادر می شوند که باید از صادرات فله ای فاصله گرفته و نسبت به هویت بخشی محصولات کشور اقدام و این حوزه را تقویت کنیم.

وی در ادامه بر اجرای راهکارهای عملیاتی تأکید کرد و یادآور شد: بهبود کیفیت تولید، توسعه زیرساخت های مرزی، راه اندازی پایانه های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در دستورکار مسئولین استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: برای تبدیل ایران به شریک تجاری پایدار عراق در بخش کشاورزی، همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی ضروری است.

نقشبندی تمرکز بر کیفیت، بسته بندی استاندارد و برندسازی ملی، کلید موفقیت در بازار عراق دانست و گفت: انتقال دانش کشاورزی توسط فارغ التحصیلان و متخصصین این حوزه با کشت های فراسرزمینی، زمینه اشتغال برای جوانان، ارزآوری و حفظ منابع تولید داخل را به دنبال خواهد داشت.

