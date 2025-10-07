میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق ۱۵ درصد افزایس یافت

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات گمرکات استان را محصولات کشاورزی تشکیل داده که بیشترین میزان آن مربوط به محصولات زراعی است.

وی اظهار کرد: بادمجان و هویج بیشترین و گوشت مرغ منجمد کمترین میزان صادرات محصولات کشاورزی و دامی را به نسبت سنوات قبل به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به نیاز گسترده عراق به واردات محصولات غذایی، افزود: عراق با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت تولید داخلی، به واردات گسترده محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته است و این فرصتی مناسب برای ارزآوری به کشور است.

نقشبندی رقابت ایران با کشورهایی مانند ترکیه و چین را یکی از چالش های مهم دانست و ادامه داد: بسیاری از محصولات ایرانی بدون نام تجاری و بسته بندی مناسب صادر می شوند که باید از صادرات فله ای فاصله گرفته و نسبت به هویت بخشی محصولات کشور اقدام و این حوزه را تقویت کنیم.

وی در ادامه بر اجرای راهکارهای عملیاتی تأکید کرد و یادآور شد: بهبود کیفیت تولید، توسعه زیرساخت های مرزی، راه اندازی پایانه های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در دستورکار مسئولین استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: برای تبدیل ایران به شریک تجاری پایدار عراق در بخش کشاورزی، همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی ضروری است.

نقشبندی تمرکز بر کیفیت، بسته بندی استاندارد و برندسازی ملی، کلید موفقیت در بازار عراق دانست و گفت: انتقال دانش کشاورزی توسط فارغ التحصیلان و متخصصین این حوزه با کشت های فراسرزمینی، زمینه اشتغال برای جوانان، ارزآوری و حفظ منابع تولید داخل را به دنبال خواهد داشت.