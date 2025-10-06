سرویس سوریه - انتخابات ۵ اکتبر در سوریه بیش از آنکه گامی به سوی دموکراسی تعبیر شود، نشانهای از تحکیم قدرت دولت موقت ارزیابی میشود. پرسش اصلی این است که آیا پارلمان جدید میتواند به نهادی بازتابدهنده اراده واقعی مردم تبدیل شود یا تنها در خدمت تثبیت حاکمیت تازه باقی خواهد ماند.
در همین رابطه «شکری شیخانی» عضو مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) در گفتوگویی با روداو انتخابات را «فرآیندی ناقص و بیمحتوا» توصیف کرد و به عدم مشارکت چندین استان و نبود نمایندگی واقعی جریانهای سیاسی اشاره کرد.
