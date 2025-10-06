به گزارش کردپرس، کانون وکلای وان اعلام کرد بابت عرضه تی‌شرت‌های دارای طرح «توروس سفید» در پلتفرم خرید اینترنتی «ترندیول»، از این پلتفرم و شرکت تولیدکننده به مراجع قضایی شکایت کرده است. در متن شکایت تأکید شده که فروش این محصول، علاوه بر نقض موازین اخلاقی، از منظر حقوقی نیز واجد عناوین مجرمانه «تمجید از جرم و مجرم»، «نفرت‌پراکنی و تبعیض» و «تحریک به کینه، دشمنی یا تحقیر بخش‌هایی از جامعه» است.

در دادخواست آمده است که «توروس سفید» با «ناپدیدسازی‌های قهری و قتل‌های مشکوک دهه ۱۹۹۰ در شهرها و مناطق کردنشین» گره خورده و تبدیل این نماد به کالایی تبلیغ‌شده برای «دوست دارانِ توروس سفید» به‌معنای «ستایش جنایت‌های ارتکابی علیه بشریت در گذشته» است.

کانون وکلای وان افزوده است: «این‌گونه اقدامات که وجدان عمومی را جریحه‌دار و قربانیان را دوباره دچار آسیب می‌کند، نباید با فرهنگ بی‌کیفرمانی مواجه شود.» به‌گفته این نهاد حقوقی، فروش چنین محصولاتی نه‌فقط «غیراخلاقی» بلکه «ناقض جدی قواعد حقوقی» است و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

ترجمه نوشته روی تیشرت:

17 هزار نفر چطور در یک توروس سفید جا می شوند؟

زمینه تاریخی «توروس سفید» و قتل‌های بی‌نام و نشان

در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، خودروهای سفیدرنگ «رنو توروس» به یکی از هولناک‌ترین نمادهای دوران جنگ داخلی ترکیه بدل شدند. نیروهای وابسته به سازمان اطلاعات و ضدشورش ژاندارمری و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به دولت از این خودروها برای ربودن فعالان کُرد، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالان علوی و چپ‌گرایان استفاده می‌کردند. بسیاری از این افراد پس از سوار شدن به «توروس سفید» دیگر هرگز دیده نشدند و اجسادشان یا پیدا نشد یا سال‌ها بعد در گورهای دسته‌جمعی کشف شد.

این خودرو به‌سرعت به نماد «عامل مجهول» (قتل‌های بی‌نام و نشان) تبدیل شد. خانواده‌های قربانیان در کردستان و مناطق علوی‌نشین هنوز هم از «توروس سفید» به‌عنوان یادآور دهه‌ای تاریک و سیاست‌های خشونت‌آمیز دولت یاد می‌کنند. حتی در فرهنگ عمومی و ادبیات سیاسی ترکیه، اصطلاح «توروس سفید» مترادف با ترس، سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان است.

امروز نیز هر بار نام یا تصویری از «توروس سفید» مطرح می‌شود، خاطره‌ی تلخ قتل‌های سیاسی، ناپدیدشدن‌ها و دهه‌ی خونین ۱۹۹۰ دوباره در ذهن جامعه زنده می‌شود؛ خاطره‌ای که همچنان پاسخی روشن و عدالت قضایی برای آن ارائه نشده است.