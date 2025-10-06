بارورسازی ابرها از نیمه آبان ماه آغاز می شود

به گزارش کرد پرس، محمدمهدی جوادیان‌زاده در خصوص آخرین وضعیت طرح بارورسازی ابرها، اظهار کرد: در حال حاضر زمان تجهیز هواپیماها و پهپادهایی است و مقرر شده در عملیات مورد استفاده قرار گیرند. همچنین مناطق هدف تعریف می‌شود تا بتوانیم ارزیابی‌های لازم را انجام دهیم و عملیات از نیمه آبان آغاز شود.

وی افزود: در مرحله نخست، سه منطقه اصلی به‌عنوان حوزه‌های هدف تعیین شده‌اند که حوضه آبریز دریاچه ارومیه وحوضه آبریز زاینده‌رود جز اهداف قرار گرفته که منافع آن مشمول چند استان می‌شود همچنین در خراسان رضوی نیز این طرح مورد هدف قرار گرفته است. علاوه بر این استان تهران نیز در فهرست مناطق عملیاتی قرار دارد.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فن‌آوری‌های نوین آب‌های جوی با اشاره به برنامه توسعه ناوگان هوایی گفت: در حال حاضر چند هواپیمای مخصوص در حال تجهیز هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تعداد آنها از دو فروند به پنج فروند افزایش یابد تا بتوانیم مناطق بیشتری از کشور را تحت پوشش قرار دهیم.

جوادیان‌زاده با بیان اینکه محدودیت منابع مالی یکی از چالش‌های موجود است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش ارزی بر هزینه پروازها تأثیر گذاشته و در حال پیگیری برای تأمین منابع مالی از طریق برنامه بودجه کشور هستیم. امیدواریم با همکاری سازمان برنامه و موافقت‌های بعدی بتوانیم ناوگان را توسعه دهیم.

وی درباره برنامه ایجاد زیرساخت‌های جدید گفت: ۱۲ پایگاه تخصصی در استان‌های مختلف کشور طراحی شده که نقش مهمی در افزایش دقت و اثربخشی عملیات خواهند داشت. این پایگاه‌ها متناسب با شرایط اقلیمی و پتانسیل هر منطقه ایجاد می‌شوند.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فن‌آوری‌های نوین آب‌های جوی درباره اثرگذاری پروژه نیز توضیح داد: مراجع جهانی میزان افزایش بارش ناشی از بارورسازی ابرها را بین ۵ تا ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند. در کشور ما نیز براساس ارزیابی‌های موسسه آب دانشگاه تهران، میانگین افزایش بارش بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده که البته بسته به نوع سامانه ابری و شرایط اقلیمی هر منطقه متفاوت است.