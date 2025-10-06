۴۷۸۹ پرونده تخلفاتی در کردستان رسیدگی شد/محکومیت متخلفان به ۱۶۴۴ میلیارد ریال جریمه

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: از مجموع پرونده های رسیدگی شده، ۲ هزار و ۶۷۲ فقره مربوط به تخلفات صنفی در بخش کالا و خدمات، یک هزار و ۹۷۸ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز، و ۱۳۹ فقره نیز مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و دارو بوده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، با رسیدگی به پرونده های دارای شاکی خصوصی، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال از حقوق شاکیان به آنان بازگردانده شده است که این رقم جدا از پرونده های منجر به سازش است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به میزان پرونده های مختومه شده، اظهار کرد: از مجموع پرونده های رسیدگی شده، ۴ هزار و ۷۶۱ فقره مختومه شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۶۶۵ پرونده در بخش کالا و خدمات، یک هزار و ۹۵۸ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۳۸ پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.

رحیمیان ادامه داد: اشخاص حقیقی و حقوقی در این پرونده ها در مجموع به پرداخت ۲۷۷ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال در بخش کالا و خدمات، یک هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال در بخش قاچاق کالا و ارز و ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال در بخش بهداشت و درمان محکوم شده اند.

وی درباره عملکرد اجرای احکام در شش ماهه نخست امسال، بیان کرد: در این مدت ۴ هزار و ۱۳۱ پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۳۲۴ فقره در بخش کالا و خدمات، یک هزار و ۶۹۶ فقره در بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۱۱ فقره در حوزه بهداشت بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به فعالیت های بازرسی این اداره کل، ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۴۹۵ گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال و ۲۳۰ گشت مشترک بازرسی برگزار شده است که طی آن یک هزار و ۳۷۳ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفت و در نهایت ۳۸ واحد متخلف پلمب شد.

رحیمیان پرتکرارترین تخلفات ثبت شده در این مدت را به ترتیب گران فروشی با ۸۲۶ پرونده، عدم درج قیمت با ۶۹۸ پرونده، تقلب و کم فروشی با ۳۸۴ پرونده، عدم ارائه یا صدور فاکتور خرید با ۲۱۴ پرونده، عرضه خارج از شبکه با ۷۸ پرونده، عدم رعایت موازین بهداشتی با ۷۱ پرونده و عدم اجرای تکالیف صنفی با ۴۸ پرونده عنوان کرد.