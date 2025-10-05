بیماری های قلبی؛ عامل اصلی مرگ در کردستان/زنگ خطر کم تحرکی و چاقی برای سلامت مردم

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران کننده شیوع بیماری های غیرواگیر در استان، گفت: بررسی های ما نشان می دهد ۴۲ درصد از موارد مرگ در کردستان مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است؛ موضوعی که نیاز به توجه جدی در حوزه پیشگیری و اصلاح رفتارهای تغذیه ای و سبک زندگی دارد.

وی با تأکید بر اینکه کم تحرکی و چاقی حدود ۴۰ درصد از جمعیت استان را درگیر کرده است، افزود: این شاخص ها زنگ خطر جدی برای بروز بیماری های مزمن از جمله دیابت، فشارخون و سکته های قلبی و مغزی محسوب می شوند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به مصرف بالای نمک در میان خانوارهای کردستانی، اظهار کرد: بر اساس مطالعات، استفاده از نمک بر سر سفره در استان ۱.۵ برابر میانگین کشوری است و همین مسئله یکی از عوامل اصلی افزایش فشار خون و سکته های قلبی است.

رحمانی بر ورزش منظم، مصرف روزانه میوه و سبزیجات، و کنترل مستمر فشارخون به عنوان سه رکن اصلی پیشگیری از بیماری های قلبی تأکید کرد و ادامه داد: افراد بالای ۳۰ سال باید برای خطرسنجی قلب و عروق به مراکز سلامت مراجعه کنند و وضعیت بدنی خود را به طور منظم پایش کنند.

وی یادآور شد: فشار خون بالا نقش مستقیمی در بروز سکته های قلبی و مغزی دارد؛ بنابراین اندازه گیری دقیق و کنترل مستمر آن برای افزایش طول عمر و کیفیت زندگی بیماران ضروری است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر لزوم تغییر سبک زندگی در جامعه، بیان کرد: کاهش وزن، فعالیت بدنی منظم، تغذیه سالم، کاهش مصرف نمک، پرهیز از دخانیات و الکل، خواب کافی و مدیریت استرس از مهم ترین راهکارها برای حفظ سلامت قلب و پیشگیری از مرگ های زودرس است.