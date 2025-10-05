ماجرای لغو دیدار مقامات سیاسی ارشد کرد و دولت الشرع

به گزارش کردپرس به نقل از نشریه عنب بلدی، دولت سوریه گزارش‌های منتشرشده درباره خودداری اسعد الشیبانی، وزیر خارجه این کشوراز دیدار با الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه را تکذیب کرد و اعلام داشت که اساساً هیچ دیدار از پیش تعیین‌شده‌ای در کار نبوده است.

یک منبع رسمی در گفت‌وگو با پایگاه عنب بلدی اظهار داشت: «آنچه در برخی رسانه‌ها درباره امتناع دمشق از پذیرش هیئتی از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) منتشر شده، صحت ندارد؛ زیرا اساساً هیچ قرار ملاقاتی از پیش تنظیم نشده بود و ورود هیئت به دمشق بدون هماهنگی قبلی با مراجع ذی‌ربط صورت گرفت.»

روایت‌های متناقض از ماجرا

یک روز پیش از این اظهارات، وب‌سایت العربیه نت به نقل از منابعی در وزارت خارجه سوریه و اداره خودگردان گزارش داده بود که وزیر خارجه سوریه به دلیل حضور نمایندگان آمریکایی در ترکیب هیئت، از دیدار با الهام احمد خودداری کرده است.

طبق همین گزارش، این دیدار قرار بود برای بررسی چگونگی اجرای توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه برگزار شود؛ توافقی که با میانجی‌گری ایالات متحده حاصل شده بود.

واکنش فرانسه و تلاش برای انتقال مذاکرات

منابع وزارت خارجه فرانسه به العربیه گفته‌اند که پاریس بر تداوم گفت‌وگو میان اداره خودگردان و دولت انتقالی سوریه تأکید دارد و تا زمان ادغام نیروهای دموکراتیک در ارتش سوریه با تضمین‌های قانون اساسی برای حقوق کردها از این روند حمایت خواهد کرد.

این منابع افزوده‌اند که فرانسه در حال بررسی انتقال گفت‌وگوها به یکی از کشورهای عربی است که هنوز نام آن مشخص نشده است.

روایت تحلیل‌گر نزدیک به دولت سوریه

بسام سلیمان، تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به دمشق، در یادداشتی در فیسبوک ضمن تأیید خبر عدم دیدار وزیر خارجه با الهام احمد نوشت: «درست است که دیداری انجام نشد، اما دلیل آن فقدان هماهنگی قبلی بود. خانم احمد بدون اطلاع قبلی، در تماس تلفنی از مرز لبنان خبر ورود خود به سوریه را داد.»

به گفته او، مقامات مسئول پرونده مذاکرات با SDF از این اقدام غافلگیر شدند و صرفاً تیم همراه برای استقبال در مرز لبنان – سوریه اعزام کردند تا هیئت را به استان رقه بدرقه کند، اما هیچ جلسه رسمی برگزار نشد.

سلیمان همچنین پرسید که آیا اقدام الهام احمد ناشی از «ناآگاهی از تشریفات دیپلماتیک» بوده یا «حرکتی حساب‌شده برای القای این تصور بوده که دمشق از گفت‌وگو طفره می‌رود.»

توقف اجرای توافق ۱۰ مارس

توافق ۱۰ مارس که با حمایت آمریکا امضا شده بود، تصریح می‌کرد که دولت سوریه کنترل منابع نفت، گاز و برق شمال‌شرق کشور را بر عهده گیرد و نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار ارتش ادغام شوند.

با این حال، روند اجرای آن پس از آن متوقف شد که اداره خودگردان بیانیه قانون اساسی احمد الشرع را ناکافی دانست و اعلام کرد این سند «حقوق اقلیت‌ها را به‌درستی تضمین نمی‌کند».

در پی این موضع، دمشق مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده در پاریس را، به‌ویژه پس از آنکه اداره خودگردان کنفرانس «وحدت مواضع شمال‌شرق سوریه» را برگزار نمود، تعلیق کرد.

مواضع رسمی دمشق و کردها

احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه در گفت‌وگو با شبکه الاخباریه سوریه (۱۳ سپتامبر) گفته بود: «مذاکرات با نیروهای دموکراتیک پیشرفت‌هایی داشته، اما نوعی تأخیر یا مانع در اجرای توافق دیده می‌شود.» وی افزود که مهلت اجرای توافق تا پایان سال جاری تعیین شده و دولت سوریه امیدوار است بندهای آن تا دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآید.

الشرع همچنین تأکید کرد که دولتش تمام تلاش خود را برای جلوگیری از درگیری در شمال‌شرق سوریه انجام داده و با اصل ادغام نیروهای SDF در ارتش موافقت کرده است.

در سوی مقابل، عبدالوهاب خلیل، عضو شورای نیروهای دموکراتیک سوریه، در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت که رهبران کرد از ادغام با دمشق حمایت می‌کنند اما این روند باید بر پایه شراکت واقعی و تضمین رعایت قانون اساسی برای تمامی اقوام سوریه باشد و «ادغام نظامی صرف کافی نیست.»

اختلاف اخیر پیرامون دیدار لغوشده الهام احمد و وزیر خارجه الشیبانی، نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق میان دمشق و اداره خودگردان است. در حالی که دولت الشرع به دنبال کنترل منابع راهبردی و یکپارچه‌سازی نیروهاست، رهبری کردها خواهان چارچوبی حقوقی و سیاسی تضمین‌شده پیش از هرگونه ادغام نظامی است.

در چنین فضایی، میانجی‌گری‌های فرانسه و کشورهای عربی در هفته‌های آینده ممکن است تنها مسیر باقی‌مانده برای احیای گفت‌وگوها میان طرفین باشد.