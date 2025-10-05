٢ کشته و ٣ مصدوم در تصادف محور نقده به پیرانشهر

امیر آقاعلی نژاد اضافه کرد: در این حادثه یک نفر در صحنه تصادف فوتی و چهارم نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنان نیز در بیمارستان جان خود را از دست داد.

مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: علت این حادثه توسط پلیس راه آذربایجان غربی در دست بررسی است.

گفتنی است؛ محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی به ویژه محور نقده به اشنویه و نقده به پیرانشهر از مسیرهای پرتردد و حادثه‌خیز آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود؛ در سال جاری سوانح رانندگی زیادی در این محور به وقوع پیوسته که موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان شده است.