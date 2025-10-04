۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۴

رکوردشکنی یاسین خسروی در مسابقات جهانی؛

مدال خوشرنگ طلا بر سینه پهلوان کُرد

مدال خوشرنگ طلا بر سینه پهلوان کُرد

سرویس کرمانشاه _ یاسین خسروی قهرمان نامدار اهل شهر "بانه وره" پاوه، مدال طلای رشته پرتاب وزنه مسابقات جهانی پارادوومیدانی هند ۲۰۲۵ را کسب کرد.

به گزارش کردپرس؛ یاسین خسروی ملی پوش نامدار پارادوومیدانی ایران و قهرمان المپیک پاریس، در تازه‌ترین افتخارآفرینی خود، در ماده پرتاب وزنه رکورد جهان را شکست و طلا گرفت.

در هشتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (شنبه)، یاسین خسروی ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F57 به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد 16.60 ضمن شکستن رکورد جهان که پیش از این در دست او بود، مدال طلا و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین هاجر صفرزاده ملی‌پوش کشورمان در گروه دوم ماده ۲۰۰ مار کلاس T12 با ثبت زمان 24.97 ثانیه به مقام نخست رسید و جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کرد.

مهران نکویی مجد دیگر نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه به دلیل داشتن رکورد بالا و با تصمیم مسئولین برگزار کننده امروز در دور مقدماتی حضور نیافت و فردا در فینال به مصاف حریفان خود می رود.

تعداد مدال‌های کاروان ایران به ۱۳ عدد رسید که شامل ۷ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار و یاسین خسروی ، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب کرده است.

 گزارش: مسعود دریابار روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان کرمانشاه 

کد خبر 2789359

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha