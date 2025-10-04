مدال خوشرنگ طلا بر سینه پهلوان کُرد

به گزارش کردپرس؛ یاسین خسروی ملی پوش نامدار پارادوومیدانی ایران و قهرمان المپیک پاریس، در تازه‌ترین افتخارآفرینی خود، در ماده پرتاب وزنه رکورد جهان را شکست و طلا گرفت.

در هشتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (شنبه)، یاسین خسروی ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F57 به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد 16.60 ضمن شکستن رکورد جهان که پیش از این در دست او بود، مدال طلا و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین هاجر صفرزاده ملی‌پوش کشورمان در گروه دوم ماده ۲۰۰ مار کلاس T12 با ثبت زمان 24.97 ثانیه به مقام نخست رسید و جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کرد.

مهران نکویی مجد دیگر نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه به دلیل داشتن رکورد بالا و با تصمیم مسئولین برگزار کننده امروز در دور مقدماتی حضور نیافت و فردا در فینال به مصاف حریفان خود می رود.

تعداد مدال‌های کاروان ایران به ۱۳ عدد رسید که شامل ۷ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار و یاسین خسروی ، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب کرده است.

گزارش: مسعود دریابار روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان کرمانشاه