۳۵۰ میلیارد ریال جزای نقدی برای محکومان ۱۲۴ پرونده قاچاق دام در کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه ۱۲۴ پرونده قاچاق دام در کردستان از ابتدای سال جاری به صدور حکم محکومیت منجر شده است، گفت: ارزش ریالی این پرونده ها ۳۵۰ میلیارد ریال بوده و در مجموع طی همین مدت ۱۳۶ پرونده به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی با اشاره به حجم کشفیات، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۷ هزار و ۶۳۴ رأس دام قاچاق در استان کشف و ضبط شده که بخش عمده ای از آن مربوط به مناطق مرزی است و مقابله با این پدیده در اولویت اقدامات تعزیرات قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به یکی از پرونده های اخیر اشاره کرد و افزود: در شهرستان مریوان، مأموران هنگ مرزی ۵۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف کردند که پس از رسیدگی، علاوه بر ضبط دام ها، متهم به پرداخت جریمه نقدی معادل همان مبلغ نیز محکوم شد.

رحیمیان ادامه داد: با همکاری دستگاه های انتظامی و مرزی، روند رسیدگی به پرونده های قاچاق دام با جدیت ادامه دارد و این موضوع یکی از اولویت های اصلی ما در سال های اخیر بوده است.