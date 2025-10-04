۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۶

۳۵۰ میلیارد ریال جزای نقدی برای محکومان ۱۲۴ پرونده قاچاق دام در کردستان صادر شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۶ پرونده قاچاق دام در استان تشکیل شده که ۱۲۴ مورد آن با صدور حکم محکومیت به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال همراه بوده و بیش از ۲۷ هزار رأس دام قاچاق نیز کشف و ضبط شده است.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه ۱۲۴ پرونده قاچاق دام در کردستان از ابتدای سال جاری به صدور حکم محکومیت منجر شده است، گفت: ارزش ریالی این پرونده ها ۳۵۰ میلیارد ریال بوده و در مجموع طی همین مدت ۱۳۶ پرونده به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی با اشاره به حجم کشفیات، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۷ هزار و ۶۳۴ رأس دام قاچاق در استان کشف و ضبط شده که بخش عمده ای از آن مربوط به مناطق مرزی است و مقابله با این پدیده در اولویت اقدامات تعزیرات قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به یکی از پرونده های اخیر اشاره کرد و افزود: در شهرستان مریوان، مأموران هنگ مرزی ۵۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف کردند که پس از رسیدگی، علاوه بر ضبط دام ها، متهم به پرداخت جریمه نقدی معادل همان مبلغ نیز محکوم شد.

رحیمیان ادامه داد: با همکاری دستگاه های انتظامی و مرزی، روند رسیدگی به پرونده های قاچاق دام با جدیت ادامه دارد و این موضوع یکی از اولویت های اصلی ما در سال های اخیر بوده است.

