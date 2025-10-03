تانکر حامل ۳۳ هزار لیتر گازوئیل در محور مریوان ـ سنندج واژگون شد

به گزارش کرد پرس، به دنبال این رخداد، حجم بالای گازوئیل نشتیافته سبب آلودگی قابل توجه محیط زیست در محدوده حادثه گردید. به گفته مسئولان محیط زیست، ضوابط و دستورالعملهای لازم برای برداشت سوخت و انتقال خاک آلوده به محل دفع پسماندهای نفتی در جایگاه زباله شویشه به تیمهای عملیاتی حاضر ابلاغ شده است.
بر اساس بررسیها، تانکر یادشده از شهرستان مریوان به مقصد مرز دوغارون (هرات) در حرکت بوده است.
این حادثه علاوه بر ایجاد خسارت زیستمحیطی، بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی حملونقل مواد نفتی و نظارت سختگیرانهتر بر تردد خودروهای سنگین در محورهای پرتردد و حادثهخیز استان کردستان را یادآور میشود.
