حمایت ویژه آمریکا از صادرات نفت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس ، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت آمریکا تلاش می‌کند صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق که پس از دو سال توقف از سر گرفته شده، در بلندمدت ادامه یابد تا به تقویت اقتصاد عراق، و تامین منافع شرکت‌های آمریکایی در منطقه کمک کند.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفته است که واشنگتن تمرکز ویژه‌ای بر اجرای کامل توافق صادرات و پایبندی به تعهدات مالی آن دارد. وی افزود که ایالات متحده طی هفته‌های گذشته با انجام صدها تماس و نشست، نقش کلیدی در گردهم آوردن شرکت‌های نفتی بین‌المللی با دولت‌های عراق و اقلیم کردستان برای رسیدن به این توافق ایفا کرده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز هفته گذشته در واکنش به توافق ازسرگیری صادرات در شبکه ایکس نوشت: «ما از اعلام توافق میان دولت عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه استقبال می‌کنیم. این توافق که با میانجی‌گری ایالات متحده حاصل شد، منافع ملموسی برای مردم آمریکا و عراق به همراه داشته و همزمان بر تقویت حاکمیت عراق تأکید می‌کند.»

صادرات نفت اقلیم کردستان روز شنبه ۲۷ سپتامبر، پس از دو سال و نیم توقف جریان نفت از شمال عراق به بندر جیهان ترکیه، دوباره آغاز شد.

بر اساس توافق، هشت شرکت خارجی فعال در اقلیم کردستان قراردادهایی با دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق امضا کرده‌اند. بغداد این توافق را «تاریخی» خوانده است. طبق مفاد آن، روزانه حدود ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده می‌شود و اقلیم کردستان نیز حق دارد روزانه ۵۰ هزار بشکه را برای مصرف داخلی حفظ کند.

اختلافات بغداد و اربیل بر سر اختیار قانونی صادرات نفت و نحوه توزیع درآمدها از مارس ۲۰۲۳ موجب توقف صادرات شده بود