برگزاری جلسه هماهنگی بازگشایی مرز چیلات-علی غربی با حضور استانداران ایلام و میسان عراق

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اخیرا دولت عراق موافقت خود را نسبت به بازگشایی دو مرز جدید با ایران اعلام کرد که یکی از این مرزها مرز چیلات در شهرستان دهلران است که هم مرز با شهرستان علی غربی در استان میسان عراق قرار دارد.

روز پنجشنبه با سفر استاندار میسان و هیئت همراه، نخستین گذر از این مرز رقم خورد و با استقبال استاندار ایلام ضمن بازدید از مرز، جلسه‌ای جهت هماهنگی برای ایجاد این گذرگاه مرزی جدید در دهلران برگزار شد.

حبیب ظاهر الفرطوسی گشایش این مرز را نقطه عطفی در روابط ایران و عراق برشمرد و ضمن تشریح فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی میسان، از سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور در منطقه آزاد علی غربی دعوت کرد.

وی تشکیل کارگروه مشترک ایرانی - عراقی برای پیگیری و هماهنگی امور مربوط به این پایانه را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد این کارگروه به زودی تشکیل شود.

استاندار ایلام نیز اظهار داشت: مسئولان ایران و عراق بر تکمیل زیرساخت‌های مرز چیلات تأکید جدی دارند و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی، زمینه ساز توسعه روابط دو کشور ایران و عراق است.

احمد کرمی از اتمام بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های لازم در بازگشایی مرز چیلات شامل برق رسانی، آب رسانی و فیبرنوری خبر داد و گفت که طراحی گذرگاه چیلات نیز توسط مشاوران خبره کشوری به صورت اصولی و فنی انجام شده است.

سفیر ایران در بغداد نیز با اشاره به برگزاری نشست‌های مقدماتی با مسئولان ملی و محلی دو کشور، از تصویب اولیه احداث این گذرگاه مرزی خبر داد و اظهار کرد که این پروژه در چارچوب راهبرد کلان دو کشور برای تعمیق روابط اقتصادی و افزایش مبادلات منطقه‌ای تعریف شده است.

محمد کاظم آل صادق با بیان این که گذرگاه چیلات می‌تواند استان ایلام را به کانون تبادلات اقتصادی تبدیل کند، افزود: در صورت مدیریت صحیح، این پروژه نه تنها به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌انجامد، بلکه با توسعه زیرساخت‌ها، تاثیر مستقیم و ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی مرزنشینان دو طرف خواهد گذاشت.